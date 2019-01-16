柔总警长：商讨犯罪热点增电眼．柔治安拟数码化 柔佛州总警长拿督莫哈卡里尔透露，柔警方近期将与柔佛州政府商讨“柔佛州治安数码化计划”，以便在“犯罪热点”装设更多闭路电视。

莫哈未沙曼（前排右四起）、莫哈末卡里尔、卡玛鲁 丁、拉末在会后与出席者合照。（图：星洲日报）

（柔佛．新山15日讯）柔佛州总警长拿督莫哈卡里尔透露，柔警方近期将与柔佛州政府商讨“柔佛州治安数码化计划”，以便在“犯罪热点”装设更多闭路电视。

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他表示，警方已在大选前与州政府商讨有关计划，不过随着局势改变，警方将在近期再与州政府重提有关计划，以便该计划成行，提升州内的治安管理工作。

他说，执法工作需要科技的支援，其中一项支援就是闭路电视，因为可以覆盖特定地区各个角落，不但有助警方的执法工作，也可提升柔佛州，尤其是新山的治安。

计划分阶段进行

他说：“州内有‘犯罪热点’，如果可以，我希望所有热点都装设闭路电视，不过计划分阶段进行，先从最需要闭路电视的热点开始。”

“当然，入境处是一定要的，虽然目前的监控是良好的，还是需要提升，因为入境处的监控要比有效更有效。”

他今日为全国公共及民事职工总会柔佛州分会主办的“公共和谐安全期望计划”开幕后，在新闻发布会上发表上述谈话。

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这项活动让州内各部门的公务员了解警方的职权，并提出各项问题。出席者包括：柔佛州副总警长拿督卡玛鲁丁、全国公共及民事职工总会署理总会长兼柔佛州分会会长莫哈未沙曼、全国公共及民事职工总会柔佛州分会秘书拉末等。

出席者逾400人，他们提出的问题包括：警员应多参与社区活动，以拉近警民关系；交通阻塞问题；加强郊区巡逻工作；网民广传不实或具诬蔑成份的讯息等。

卡里尔：警方通过各种交流活动

加强警民关系拚治安

莫哈末卡里尔表示，柔佛州警方通过各种交流活动，如市民大会、警方流动社区交流活动等，加强警民关系，携手对抗罪案。

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他说：“对抗罪案最佳的工具是交流，让人民在亲近警方时觉得安全，所以警方也与全国公共及民事职工总会合作，通过今天的活动，把其他部门的公务员纳入，彼此成为伙伴。”

发现可疑状况应立即联络警方

莫哈末卡里尔也在会上提醒出席者，应常保有好奇心（sense of curiosity），一旦发现可疑的状况应立即联络警方。

但是，他吁请民众勿对落网的罪犯动用私刑，此举不但违法，而且罪犯也有其人权。

他也表示，网民切勿随意转发不确实内容的讯息，尤其是你也不确定有关事件的真伪。

2年逮捕2涉恐公务员

莫哈末卡里尔说，警方过去两年逮捕了两名涉及伊斯兰国恐怖组织活动的公务员。

他在会上吁请出席者不要参与该恐布组织，更不要同情该组织，因为哪有一个宗教是叫人残杀别人和自己孩子的？

此外，他说，从2016年1月1日至2018年12月31日，公务员涉及财物罪案如偷窃等案件有24宗；涉及性罪案如强奸、非礼等案件有25宗；涉及严重罪案如伤人等案件有61宗；涉及恐吓和违纪的案件有32宗；涉及家暴如婚外情等的案件有6宗。

3年捕300涉毒公务员

他说：“我们也在2016年至2018年，分别逮捕了142名、121名和65名滥用毒品的公务员。”

另一方面，莫哈末卡里尔表示，柔佛州警方希望居銮警区总部能够获得新的建筑物，因为若维修现有的警区总部需要不少经费。

他说：“目前的建筑物内空间窄小，位置对民众来说也不方便。其实，我很关注警员的福利，包括他们的宿舍、居住的环境都要达到一定的水准。”

根据警方提供的数据，居銮警区总部的建筑物于1930年建造，当时耗资14万4527令吉，不过于1976年重建，建了9栋建筑物，耗资91万零880令吉。该建筑物至今已有43年历史。

全国公共及民事职工总会柔佛州分会主办“公共和谐安全期望计划”，让州内各部门的公务员了解警方的职权，并提出各项问题。（图：星洲日报）