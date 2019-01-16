《恶女》落实翻拍美剧版 《饥渴诱罪》金玉彬、《盗贼门》申河均、《海德哲基尔与我》盛骏及《天空城堡》金瑞亨主演的韩片《恶女》，讲述神秘组织培养金玉彬成杀人机器，她得悉身世后向组织报复，据报《恶女》将在美国重拍成剧集。虽然《好医生》也曾翻拍成美剧，但韩国电影被改编成美剧则属首次。

金玉彬凭“恶女”曾踏足康城影展，未知美剧版会如何演绎她在片中既强势又凄惨的角色。

《饥渴诱罪》金玉彬、《盗贼门》申河均、《海德哲基尔与我》盛骏及《天空城堡》金瑞亨主演的韩片《恶女》，讲述神秘组织培养金玉彬成杀人机器，她得悉身世后向组织报复，据报《恶女》将在美国重拍成剧集。虽然《好医生》也曾翻拍成美剧，但韩国电影被改编成美剧则属首次。

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据韩国传媒报道，《行尸》（The Walking Dead）的制作公司看中《恶女》，计划将它翻拍成美剧。据报《恶女》美剧版《Villainess》讲述美国洛杉矶的秘密组织，培养女人成为杀人武器的故事。制作公司正撰写剧本及准备选角，一切就绪便会正式开镜。《恶女》导演郑秉吉亦会参与制作，他希望美剧《恶女》不只有动作戏，还期待连续性的故事，带给观众在电影中看不到的乐趣。

（香港明报）