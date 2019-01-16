柔卫局12区揪养蚊．民宅有黑斑蚊滋生将罚款 柔佛州卫生局公布去年12月30日至今年1月12日的骨痛热症数据，共接获516起投报，当中有2起死亡个案，而当局于今明两天到12个地区展开灭蚊检举行动，一旦发现民宅有黑斑蚊滋生，将面对罚款处分。

（柔佛．新山15日讯）柔佛州卫生局公布去年12月30日至今年1月12日的骨痛热症数据，共接获516起投报，当中有2起死亡个案，而当局于今明两天到12个地区展开灭蚊检举行动，一旦发现民宅有黑斑蚊滋生，将面对罚款处分。

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柔佛州卫生局局长沙拉胡丁今天发布文告说，上述数据比去年同时期的280起增加了236起或84.3%。

他表示，截至今年2月的2起死亡个案，分别发生在新山和峇株巴辖，去年同时期则只有一起死亡案例。

新山骨痛热症最多占70.4%

此外，新山仍是至今整体数据中，骨痛热症案例排行最高的地区，占70.4%，依序是古来（6.9%）、峇株巴辖（5.8%）、笨珍（4.0%）、哥打丁宜（3.2%）东甲（2.5%）、居銮（2.1%）、丰盛港（2.1%）、麻坡（1.4%）和昔加末（1.1%）。

与上个月同比，案例有所提升的地区则为古来（11起），依序是峇株巴辖（9起）、笨珍（7kes）、丰盛港（5起）、哥打丁宜和东甲皆分别4起。

当局于今明两天（15日和16日）在新山12个住宅区展开的灭蚊检举行动（OPPI），分别有实达英达花园实达2路，彩虹花园格拉布路、欣嘉慕达路和碧鲁慕达路，幸福花园，马赛城15至30路，丹斯礼雅谷花园布特拉路，龙寰镇组屋区，斯礼士达宜花园组屋区，永乐镇马慕55至76路，福林园槟榔18至37路，长春山庄格达邦路组屋区，柏伶花园士邦组屋区和斯礼布艾纳D座组屋。

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沙拉胡丁指出，若发现相关住宅成为黑斑蚊繁殖温牀，执法人员将开出500令吉罚单，屋主没有偿还罚款，法庭可依法将罚款额增至最高1万令吉。

他表示，这项检举行动是为了提高民众的醒觉和警惕，时刻清理家中积水之处，确保家居清洁卫生，杜绝黑斑蚊繁殖，从而避免感染骨痛热症。

“为了减缓感染危机，民众可穿着长袖衣或明亮色彩的衣服，一旦有持续发烧症状，必须到诊所求医。”