凯恩伤停至3月‧孙兴慜征亚洲杯‧热刺屋漏偏逢连夜雨 凯恩得休战至3月，另一大将孙兴慜又出征亚洲杯，托登罕热刺这一次头大了。

凯恩（左）伤得不是时候，热刺这一次或许后悔放孙兴慜出征亚洲杯了。（法新社照片）

（伦敦16日综合电）凯恩得休战至3月，另一大将孙兴慜又出征亚洲杯，托登罕热刺这一次头大了。

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热刺上轮联赛不敌曼联，本赛季已为热刺攻进20球的队长凯恩在比赛中左脚足踝韧带受伤，预计将要休战至3月初。热刺官方证实：“我们确认凯恩足踝韧带受伤，他将在医疗人员看护下进行康复，预计将于3月初重投操练。”

凯恩预计错过10仗

韩国前锋孙兴慜已暂时离队，为国争夺亚洲杯，热刺正值用人之际，却遭到如此沉重打击。预计凯恩将错过10场比赛，包括欧冠杯16强对多特蒙德及北伦敦德比对阿申纳，即使热刺在英联赛杯4强淘汰切尔西杀进决赛，凯恩也肯定无缘上阵。

另外，热刺目前在英超联赛以48积分暂居积分榜第3，落后第2的曼市（53分）与领头羊利物浦（57分）越来越远，而切尔西也只以1分之差排在第4，热刺的联赛前三甲位置随时都会不保。