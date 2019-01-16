不满使用士年纳礼堂须缴费．居民被逼摸黑运动 古来市议会于上个月杪发出通告指任何欲使用士年纳新村礼堂的民众，必须向市议会申请及缴费方能使用，此举引起当地居民的不满，纷纷在脸书上炮轰当局。

一直以来，士年纳篮球场都开放让村民打球及练外丹功。（图：星洲日报）

（古来15日讯）古来市议会于上个月杪发出通告指任何欲使用士年纳新村礼堂的民众，必须向市议会申请及缴费方能使用，此举引起当地居民的不满，纷纷在脸书上炮轰当局。

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村民指出，这座礼堂内部是两个羽球场，外面是篮球场，一直以来都开放让该村青少年与中老村民打球及打外丹功。然而，随着这项通令的发出，村民只能摸黑运动。

士年纳村民协会秘书温俊豪告诉星洲日报《大柔》社区报，在换政府之前，村民都能在无须申请的情况下，免费使用上述场地，如今却必须经过申请，令人感到纳闷。

他表示，两个星期前，保安无故将礼堂关上，非但礼堂内的羽球场无法使用，外面的篮球场也没有灯光，而经过他们将信息放在脸书后，当局已在昨天重新开启篮球场的灯。

温俊豪：收费对村民不公平

温俊豪也是负责该区的前任马华古来市议员，他说，之前市议员与市议会之间的共识，士年纳是一个小乡村，没有什么公共娱乐设施，因而礼堂（即羽球场，晚上6时至8时30分）及篮球场（晚上7时至10时）一直以来都免费开放让村民使用。

“我们不明白这些设施如今为何要收费，这对村民是不公平的，更何况开放时间也仅是两三个小时，并不会耗费太多电。”

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黄勃剔：市会管理负责维修

针对村民的投诉，负责该区的行动党市议员党鞭黄勃扬表示，士年纳新村的礼堂及篮球场是由市议会管理，任何损坏、水电费、保安费等，都由市议会负责。

他说，根据市议会的条文，若要使用士年纳新村的礼堂及篮球场，必须向市议会租借，惟以往保安向村民收费时，都会被村民骂。

聘新保安员象征式收费

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“这次换了新的保安人员，市议会认为上述收费条文应该可以落实，于上个月通知租借礼堂须收费，包括租借礼堂内的羽球场1小时收费6令吉。”

他指出，通告并没有注明篮球场是否须要收费，唯因为篮球场的总开关装在礼堂内，必须由保安人员开启。

他说：“照理篮球场因为涉及用电，当局也会收取象征式费用，唯在村民的要求下，我已向市议会主席要求，晚上7时至10时开放篮球场让村民免费使用，并获得市议会主席的同意，但指若有电费问题，将再行讨论。”

他披露，由于篮球场的多盏灯损坏，市议会日前已派员维修，并在维修后已重新开启。

要求抵押金确保设施获照顾

他指出，在接获村民协会来函要求让村民免费使用上述设施下，他已在上个星期四将信交予市议会主席，惟市议会主席指将与产业管理部门开会后，给予村民协会回复。

“我们认同让村民免费使用上述设施，如果要收费，也只是象征式的收费。当然，为了确保设施获得妥善照顾，可以要求抵押金。”

他重申，由于市议会要管理的产业相当多，为了不造成双方的负担，也必须寻求长期方案解决维修费及水电费，包括是否由村委会，或市议员委员会管理。