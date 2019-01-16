严炜杰．说好的民主呢？ 国、州议员除了服务选民外，最大的职责是将民意反映至国会。但真正情况确实如此吗？我想百姓心中已有明确的答案。

国、州议员除了服务选民外，最大的职责是将民意反映至国会。但真正情况确实如此吗？我想百姓心中已有明确的答案。

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许多时候，人民种种诉求及想法，只有在大选靠近，才被那些高高在上的政党或议员听进耳里。当然，不能一竿子打翻全船人，真正为国、为民服务的议员确有人在，但对民意充耳不闻，或因党内压力无法在国会真正为民发声的议员更为常见。

原以为509告别了国阵60余年的霸权后，随之迎来的是希盟在竞选宣言中一直倡导民主主义至上的社会。

但观察目前希盟政府的执法或立法态度，似乎与当初竞选时的态度有所出入，无论是消除一切形式种族歧视国际公约，或至今仍备受各界争议的废死，新政府在立定这些新法案的强硬作风似乎不被人民买单。

笔者明白希盟政府肩负全国人民给予他们的重任，势必在最短的时间彻底改革，但新政府目前这种行政态度，不难让人联想起国阵执政时的作风。试问消费税法令、反假新闻法令、内安法令等种种不惠民政策，不也是在人民争议纷纷之下通过的吗？

暂且不讨论该法令带来的利与弊，毕竟一种米养百种人，每个人对法案的想法有所不同是正常的。

但是，笔者希望所有议员应回到参选时喊出“为民发声”的初衷，坚守本身的职责，在国会为民发声，而不是屈服于党内压力，进而成为应声虫。

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以目前大部份人民尚未清楚明了法案的情况下来看，人民与政府的步伐并不相同。同样的，政府与其利用党内压力施压议员，以在国会投支持票，不如费点心思，向人民解释法案的每项条款，以理论证，不是更为妥当吗？

希盟政府如果继续与民脱节，不仅被各界讥讽为“国阵2.0”外，沦为一届的政府也不足为奇！