记者脸书直播逗趣·陈炳顺幽默与观众互动 “你直播啊，这是live啊，哦 ok live。”

（吉隆坡16日讯）“赢了跟你讲话，输了没跟你讲话。”大马羽球混双名将陈炳顺赢下比赛后，开启幽默模式！

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大马羽球超级500赛今日上演首圈赛事，大马混双自由人陈炳顺与吴柳莹以直落两局轻取法国组合吉奎尔与德尔吕，轻松报到第二圈。

顺莹组合上周在泰国300超级赛夺冠后，今天在主场延续不俗状态，而两人在赛后接受媒体访问时，也许是赢了比赛，陈炳顺心情大好。

炳顺见到《星洲日报》记者用手机拍摄时，好奇地将脸部贴向镜头，并问记者：“你直播啊，这是live啊，哦 ok live。”

接着，陈炳顺还开玩笑地说：“赢了跟你讲话，输了没跟你讲话。”

由于记者手机已经开始脸书直播，记者便提醒炳顺有观众已经开始观看。不过，炳顺丝毫不介意，还表示：“不用紧，我跟观众讲。”

而站在一旁的搭档吴柳莹在和陈炳顺确认是否已经开始直播时，炳顺还作弄她说：“没有啊，放着还没有录。”

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一直到媒体正式进行采访时，陈炳顺才收拾心情，认真回答记者提问。