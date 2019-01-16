88天禁锢案绑架细节曝光‧美汉处心积虑掳女童 警方周二披露，21岁疑犯供称只因某天开车上班途中偶然瞥见女童登上校巴的一刻，就开始盘算掳拐禁锢女童、谋杀她父母的一场残暴惊栗计划。

（图：网络照片）

美国上周揭发的13岁女童被掳88天禁锢案内情逐渐曝光。警方周二披露，21岁疑犯供称只因某天开车上班途中偶然瞥见女童登上校巴的一刻，就开始盘算掳拐禁锢女童、谋杀她父母的一场残暴惊栗计划。

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警方周一向巴伦县法院呈递的起诉书表示，居于威斯康星州的帕特森（右）承认绑架13岁克洛斯（左）和杀害她的双亲。起诉书写道：“他不晓得她是谁，但是一见到受害人，便立意要把那女童掳至手中。”

帕特森去年10月15日到女孩家作案。他先隔着前门射杀了克洛斯的爸爸，发现克洛斯妈妈抱着女儿躲在浴室，遂用肩膀连撞最少10下破门入内，再枪杀她母亲。

被告承认存心杀掉屋内的其他人，以免留下目击者。他随后把克洛斯带到巴伦以北逾100公里小镇戈登附近一间偏僻小木屋，拿掉她的衣物开始长期禁锢到上周四，克洛斯趁帕特森外出逃跑，获遛狗妇人协助和代为报警。帕特森周一首次出庭，木无表情，但表现镇定，回答清晰。案件预定2月6日正式开审。