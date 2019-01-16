葡村广场小贩中心中间部份．柱子断裂地砖下陷移位 葡萄牙村广场小贩中心中间部份的柱子断裂，地砖下陷及移位，网民拍照上网质疑是否是“豆腐渣工程”，还直接标签首席部长阿德里以及拿督郑国球州行政议员，促请政府严正看待。

葡萄牙村的小贩中心中间部份的柱子，已经出现列横或断裂，前面广场的部份也下陷。（图：星洲日报）

（马六甲15日讯）葡萄牙村广场小贩中心中间部份的柱子断裂，地砖下陷及移位，网民拍照上网质疑是否是“豆腐渣工程”，还直接标签首席部长阿德里以及拿督郑国球州行政议员，促请政府严正看待。

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记者今早到小贩中心视察，发现中间部份是观景台，因此有2个楼层，柱子出现断裂的正式观景台底下的柱子，小贩中心其他部份并未见出现裂痕。支撑观景台的6根柱子，有其中3根已经断裂并移位，其余3根则出现裂痕，而步上观景台的楼梯也已经“离地”，地砖也严重破裂。

罗明亮实地了解情况

此外，观景台前面的门口，也明显出现下陷的情况，种植花草的结构也出现断裂、裂痕及下陷情况，令目睹者触目惊心。

网民将照片拍下，放到脸书上，也传入“马六甲人”群组。

马六甲历史城市议员罗明亮在接获民众的投诉后，今日实地了解情况，以向当局反映。

他说，柱子断裂以及出现裂痕的情况相当严重，除外也有下陷的问题，若没有尽快采取行动，情况若继续恶化，将影响建筑的安全结构。

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“根据清洁工人指出，5年前已经发现柱子有大约1公分的裂痕，也曾经数度看见发展商以及官员到场拍照了解，但并没有任何进一步行动。5年后，裂缝越来越大，甚至有其中部份的柱子已经断裂。”

他说，该小贩中心就在葡萄牙村内，是游客必到的旅游区，因此环境的安全非常重要，维修柱子断裂事宜刻不容缓，市政厅必须严正看待及采取必要的行动。

柱子出现裂缝没危险性

罗明亮较后在向市政厅查询后表示，该工程是由工程组负责，已经拍照给工程师反映，而当局也已经前去检查。

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他说，在勘察之后，发现出现裂缝的柱子没有支撑的功能作用，因此裂缝没有危险性。

“但是，为了避免出现裂缝的柱子引起民众的不安心，预计2月会拨款维修。”

他指出，有关小贩中心是私人公司所建造，在建好后才移交给市政厅管理。

广场的洋灰花盆已经断裂（图：星洲日报）

支撑观景台的柱子，已经明显断裂且移位（图：星洲日报）

罗明亮：柱子断裂情况严重，市政厅须正视。（图：星洲日报）