本地产量充足．春节猪价没大变动 本地生猪产量足够供应，农历新年猪肉售价预计没有大变动。

本地农场猪只产量足够供应市场需求，因此农历新年生猪肉价格变动不大。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉15日讯）本地生猪产量足够供应，农历新年猪肉售价预计没有大变动。

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农历新年将至，却传出中国非洲猪瘟，使得民众“闻猪色变”，但由于猪肉是华人新年必备食材，猪肉贩商也表示本地猪肉都很新鲜，没有受到猪瘟的影响，而且本地猪只产量充足，价钱也不会有大幅度调整，促消费者放心。

猪肉贩商告诉《花城》社区报，迄今仍未从猪农方面收到会涨价的消息，相信这个农历新年的猪肉会继续维持目前的价格。

养猪系统化价格较稳

据知，近二、三年由于猪农在公会的维持下，根据市场供求系统化饲养猪只，所以价格浮动也会比较稳定，幅度不会太大，惟不如从前因为缺乏交流，导致猪只太多使价格暴跌，亦或饲养太少，让市场出现供不应求的情况，价格方面，由于在农历新年期间，较为“热门”的猪肉部份为花肉、猪手、排骨、上肉和猪肚，而记者走访的贩商所记录的价格，其中花肉介于每公斤24令吉、猪手每公斤介于12至15令吉、排骨则每公斤15令吉至18令吉50仙。

贩商的话

福记生烧肉店东主邱天送：已接80%订单

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我们的生猪肉都是由本地猪农提供，而目前的产量也很足够，相信价钱与去年是不相上下。

此外，烧肉和烧排方面，目前已有大约80%的订单，大多数都是除夕时来取，价钱则每公斤介于50至55令吉，而生猪肉则较多在新年前一周就购买，等到新年时取出处理。

芙公市锦明猪肉档档主彭锦荣：本地农场猪只过剩

今年的猪肉不会贵，本地农场的猪只过剩，所以新年时的猪肉价格差异不会太大。

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除了花肉、猪手和排骨外，上肉也很多人会购买，价钱为每公斤15令吉。

芙蓉市86商0号猪肉档档主邱亚添：未闻猪肉会涨价

根据目前的情形，猪肉贩商也未听见猪肉价调涨的消息，预计新年时也不会有太大的调整。

两个星期前虽然传出猪肉会涨价但不果，因为市场太静，加上年初遇上开学和半年货的季节，因此只要货量足够供应市场需求，价钱相信都会维持。