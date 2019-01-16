国油洽购印度Amplus? 印度媒体报道，国家石油（PETRONAS）正与纽约公司——I Squared资本公司洽商，以收购印度最大屋顶太阳能发电商之一的Amplus能源方案公司的控制股权。



（吉隆坡16日讯）印度媒体报道，国家石油（PETRONAS）正与纽约公司——I Squared资本公司洽商，以收购印度最大屋顶太阳能发电商之一的Amplus能源方案公司的控制股权。

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印度财经日报《Mint》引述知情人士报道称，上述交易总值达到270亿卢比（约15亿6000万令吉）。

两名不愿透露身份的知情人士表示，国家石油打算收购Amplus的大部份股权。Amplus在印度拥有产能达350兆瓦的发电资产。

Amplus发言人在回复电邮询问时表示，该公司不会对市场臆测作出评论。国家石油也未对询问作出回应。

国家石油向来积极探讨海外投资良机，目前持有加拿大液化天然气（LNG）项目的25%股权，这项投资总值达400亿加元（约1241亿令吉）的计划是加拿大历来最大规模的私人投资项目。国家石油现有资产以天然气为主，为了平衡资产组合，该公司正致力于多元化国内外投资。