“让我们安心耕种”．“300吉”芭主抗议“入侵” 都赖金山路一群芭主今午在彭亨农业发展局（PKPP）位于“300吉”山顶挖掘边界沟工程地点拉横幅和高举大字报抗议“入侵”举动，要求州政府让他们安心耕种。

小园主在推泥机前拉横幅和高举大字报，不要州政府子公司“盗取”他们的土地。（图：星洲日报）

（劳勿15日讯）都赖金山路一群芭主今午在彭亨农业发展局（PKPP）位于“300吉”山顶挖掘边界沟工程地点拉横幅和高举大字报抗议“入侵”举动，要求州政府让他们安心耕种。

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他们在去年12初寻求彭亨农业发展局成员兼冬区州议员拿督斯里沙喜鲁丁的协助，要求彭亨农业发展局勿侵占他们的芭地，可是彭亨农业发展局挖掘边界沟工程未见停止。

担心数十年心血化为乌有

他们担心，该公司会在日后入侵他们的芭地，令到他们数十年的心血化为乌有。

彭亨州政府子公司彭亨农业发展局2018年尾发出信函通知都赖金山路芭主，指该公司挖掘边界沟和清芭工作将在12月进行。

受清芭影响的小园主共48人，他们每人拥有4英亩或以上的芭地。彭亨农业发展局指他们的土地处在在该公司范围内。

小园主们说，他们过去多次向州政府申请芭地，但是多年来都没有获得发给地契，最后却是大公司得益。

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“以前没有榴梿，芭场收益只能勉强过活，这几年来榴梿有价，彭亨农业发展局又说我们占地。”

吴锦洪：芭场竖“彭农业局范围”牌子

彭亨农业发展局挖掘的边界沟今天已经到达小园主吴锦洪的芭地高山处，该公司也在他的芭场竖起“彭亨农业发展局范围”牌子，令他感到非常生气。

“我们去年12月2日在彭亨果农公会的安排之下，在市内一家酒店与峇都达南州议员兼彭亨州行政议员拿督阿都阿兹，以及彭亨农业发展局成员，也是文冬州议员的拿督斯里沙喜鲁丁会面。

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“他们要我们先呈交文件，交给沙喜鲁丁拿去关丹彭亨农业发展局作出讨论和寻找解决方案。”

提议签租约没下文

他说，该公司要小园主向他们签租，可是签约条件，如租树还是租地，租多少年都没有讲清楚，结果没有下文。

“今天，他们在我的园地范围内放置一个‘彭亨农业发展局范围’，以及把一封信放在我们的芭场屋桌子上，令人担心推泥机会开入我们的芭场。”

他说，小园主做了芭场三四十年，为什么彭亨州政府不把土地批给他们，反之将批给大公司？

陈继：担心芭地被占据

小园主陈继担心她的芭地会被大公司占据。

“现在边界沟挖掘工程还未到我的芭场，但是作为小园主的我们，可是担心的很。

“我们老了，只是要找吃，靠这三四吉地来养老，大公司不断来干扰，叫我们放心不下。”

杨枝柏：猫山王有价却来抢地

与陈继两隔壁芭的小园主杨枝柏说，做了三十几年芭场，如今遇到彭亨农业发展局说要来侵占芭地，很是担心。

“以前芭场种可可，如今改种榴梿。瘦田无人耕，今天猫山王有价，却是有人来抢地，叫人对州政府深感失望。”

邹宇晖：将要求大臣插手处理

都赖州议员邹宇晖今日也到达边界沟挖掘现场了解情况，他说，农民辛勤耕种数十年，如今心血可能毁之一旦，彭亨州政府必须出来解释清楚。

邹宇晖说，作为本区人民代议士，他将会和州务大臣拿督斯里旺罗迪旺依斯迈讨论此事，要求插手处理，与此同时他也会在州议会里反映问题。

州政府须保护小园主权益

“大公司不能因为财力雄厚而硬占小园主的土地，州政府有必要保护小园主的权益，提出双赢的租地方案，或是直接给农民发出耕种地准证。”

劳勿国会议员东姑朱比里特别助理王兴安也到场听取小园主心声。

彭亨农业发展局在吴锦洪的芭场处竖牌指土地属于“彭亨农业发展局巴玛惹巴园地”。（图：星洲日报）

农民苦心种植的榴梿令大公司对芭场地垂涎三尺。（图：星洲日报）