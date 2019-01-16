41%学生体重不达标．万茂华小推爱心营养餐 芙蓉万茂新村华小41%的学生体重不达标，校方全面推行爱心营养餐计划改善学生健康问题，备受好评。

校方以一律2令吉80仙的价格售卖营养餐，提供40多份餐单让学生一整个月内不重复相同食物。

（森美兰．芙蓉15日讯）芙蓉万茂新村华小41%的学生体重不达标，校方全面推行爱心营养餐计划改善学生健康问题，备受好评。

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今年开学后施行营养餐计划的该校，为了这项计划耗资逾万令吉提升食堂设施，同时华裔及巫裔2名业者也给予全力配合，进行少油、少盐及无糖的烹调原则，更禁止售卖煎炸食物及包装饮料，遵照营养师的规格准备健康食谱，让学生从校园开始吃出健康。

张美蓉：40多分餐单供选择

校长张美蓉披露，卫生部于去年委派一名营养师为学生做健康检查，发现在逾600名学生中，有13.7%的学生过轻，27.5%的学生过重，只有58.9%的学生体重达标；换言之，有将近一半学生的体重不达标。

她指出，校方以一律2令吉80仙的价格售卖营养餐，并以上课日每月计算餐费，采用海盐、岩盐、糙米等健康食材，不使用黄面、白糖、味精、鸡精块、耗油、黑酱油等食材烹煮，还提供40多份餐单让学生一整月都不重复相同食物。

OSK捐700套保温餐盒

“配合这项营养餐计划，我们获得侨丰（OSK）地产公司捐赠700套有盖保温餐盒餐具，让学生品尝有温度的食物外，还能在校园内提倡环保。”

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她感激侨丰地产公司秉持取之社会，用之社会精神，并于今早举行的移交餐具仪式。

据了解，万茂新村华小是续芙蓉国民华小后，在芙蓉推行营养餐计划的第二所华小，而瓜拉沙花新民华小也同步进行。

家协主席张庆章强调，营养餐不是素食餐，而是主打饮食摄取蛋白质和水果等营养均衡的餐点，素食学生均可享用。

他指出，教师在这项计划中扮演监督角色，除了每天试吃后，需给予评语，并拍摄每天烹煮过程、营养餐和厨余照片。

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温启文：用餐时需秩序有礼董事长温启文指出，这是校方为了守护学生健康，提升校园人文素质而进行的食堂营运改革，以致家长能安心。

他指出，学生们用餐时，需秩序有礼，注意卫生及礼仪，还要诵读感恩词，同时校方日后也要培养学生自律，自己清洗餐具，并分类摆放。

他说，董事部非常关注学生健康问题，除了营养均衡外，还得计算卡路里摄取量，使学生保持一副健康体魄。

巫裔食堂业者也提倡营养餐计划，让友族学生摄取均衡营养，品尝健康食材。（图：星洲日报）