进军太阳能投资 ‧ 国油拟洽购印度Amplus 印度媒体报道，国家石油（PETRONAS）正与纽约公司——I Squared资本公司洽商，以收购印度最大屋顶太阳能发电商之一的Amplus能源方案公司的控制股权。

（吉隆坡16日讯）印度媒体报道，国家石油（PETRONAS）正与纽约公司——I Squared资本公司洽商，以收购印度最大屋顶太阳能发电商之一的Amplus能源方案公司的控制股权。

广告

印度财经日报《Mint》引述知情人士报道称，上述交易总值达到270亿卢比（约15亿6000万令吉）。

两名不愿透露身份的知情人士表示，国家石油打算收购Amplus的大部份股权。Amplus在印度拥有产能达350兆瓦的发电资产。

Amplus发言人在回复电邮询问时表示，该公司不会对市场臆测作出评论。国家石油也未对询问作出回应。

国家石油向来积极探讨海外投资良机，目前持有加拿大液化天然气（LNG）项目的25%股权，这项投资总值达400亿加元（约1241亿令吉）的计划是加拿大历来最大规模的私人投资项目。国家石油现有资产以天然气为主，为了平衡资产组合，该公司正致力于多元化国内外投资。

竞争激烈 数公司虎视眈眈

如果洽购Amplus的消息属实，国家石油将面对剧烈的竞争。目前，挪威国家石油、法国的道德尔及皇家蚬壳公司等也表示有兴趣投资Amplus，而全球最大上市石油生产公司——俄罗斯国家石油公司也在探讨印度太阳能源领域的投资机会。

广告

投资基建为主的私募公司——I Squared资本公司2015年4月向Amplus投资1亿5000万美元，协助Amplus通过开拓原始绿地工程、收购活动推动其投资组合的成长。Amplus的计划包括向美国太阳能发展商SunEdison收购印度的屋顶太阳能资产。

I Squared资本持Amplus超过90%



股权I Squared资本公司持有Amplus超过90%股权，其余股权则由Amplus的创办人、董事经理兼首席执行员山吉阿卡华所持有。

再生能源业务最大的开支为资本成本，预料全球主要石油生产商的财力，将有助印度的清洁能源领域。

可配发再生能源生产领域吸引投资者强劲的兴趣，因为市场很少拥有庞大投资组合。纽约私募基金沃堡宾卡斯2017年宣布投资1亿美元在屋顶太阳能发展商CleanMax太阳能公司。印度计划在2022年之前增加100吉瓦的太阳能产能，该公司则放眼发展40吉瓦目标。

广告

印度再生能源领域持续成长中。印度政府表示该国在安装再生能源产能全球排行第五。截至10月31日，印度总共安装了73.35吉瓦的再生能源产能。同时，印度在2017至2018年期间通过再生能源资源生产1018亿3000万单位的电力。