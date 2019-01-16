当年目睹MH370坠海·印尼渔民用可兰经发誓 一名印尼男子以可兰经起誓，表示自己确实看见马航失联客机MH370坠落苏门答腊海域。

（雪兰莪·八打灵再也16日讯）一名印尼男子以可兰经起誓，表示自己确实看见马航失联客机MH370坠落苏门答腊海域。

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这名42岁男子卢斯里库斯敏今早表示，2014年3月8日航班失事的当天早上约7时30分，他和另外三名渔夫艾利、贝叩、卡达比，亲眼目睹了MH370坠入苏门答腊北部靠近庞卡兰苏苏（Pangkalan Susu）的苏门答腊海域，更表示看见该班机冒黑烟和闻到臭味。

“我亲眼看着飞机像断了线的风筝左右摇摆，在落至水面之前，没有声音，只有燃烧引起的黑烟。”他今日在印尼Lake View Club举行新闻发布会时表示。

“事发后，我持续观察了两天，却没有物体从海里浮上来，没有碎片，只有黑烟和酸臭味。我和其他船员在事发当天和数天后曾到有关海域寻找机身，却一无所获，对此我很失望。”

职业为渔夫的卢斯里表示，由于他们的声纳等器材仅限用于捕鱼，因此曾向当地执法单位投报以展开行动，但却不了了之，最终才获得大马当局的注意。

卢斯里在新闻发布会上还用可兰经作出发誓，大马伊斯兰消费人协会（PPIM）主席拿督纳晋佐汉也在现场见证他起誓。

卢斯里更指出自己成功录下该班机的失事过程，包括MH370坠海前的机身画面，而且该影片具有卫星定位导航（GPS）。

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卢斯里已将该GPS数据交予梳邦与沙亚南消费人协会（CASSA）主席拿督耶谷。

耶谷则表示将会把证据交由首相敦马哈迪查看与定夺。