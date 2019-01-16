涉贿高达1.4亿．阿都阿兹控9罪 巫统华玲区国会议员拿督斯里阿都阿兹涉嫌接受一家公司高达520万令吉贿赂，以协助该公司获得多项政府工程，今日被控上庭，共面对3项收贿，以及9项洗黑钱控状，涉款高达1亿4461万6665令吉。

阿都阿兹抵达法庭，与反贪会官员轻松交谈。（图：星洲日报）

（吉隆坡16日讯）巫统华玲区国会议员拿督斯里阿都阿兹涉嫌接受一家公司高达520万令吉贿赂，以协助该公司获得多项政府工程，今日被控上庭，共面对3项收贿，以及9项洗黑钱控状，涉款高达1亿4461万6665令吉。

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兄控串谋罪

其胞兄阿都拉迪夫则对面对两项与他串谋犯罪的罪名。

两人今早在反贪会官员的护送下抵达法庭，多名亲友及支持者到场声援，巫统最高理事拿督洛曼也在两人面控后抵达到场问候。

阿都阿兹涉嫌于2010年12月至去年4月期间，向MenujuAsas私人有限公司董事莫哈末利端收取520万令吉贿赂，以协助该公司获得大马政府及工程部的多项道路修建工程，包括西海岸大道提升工程。

他也涉嫌接受来自4家公司一共1亿4461万6665令吉的款项，而这笔款项皆是来自非法活动的收益。

主控官拿督斯里哥巴斯里南副检察司建议让阿都阿兹以80万令吉，阿都拉迪夫以50万令吉保外，两名被告的代表律师郑宝德表示同意这笔数额。

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2名被告的律师还有拿督斯里贾哈峇丁及阿帝慕南。

地庭法官阿祖拉允许阿都阿兹以80万令吉保外候审，阿都拉迪夫则以50万令吉保外，必须在今日内缴清，并谕令2人交出国际护照予法庭保管。

案件将于3月27日过堂。

阿都阿兹3项收贿罪名

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首控状指阿都阿兹于2010年12月8日，在吉隆坡敦霹雳路UAB大厦的联昌银行分行，接收Menuju Asas私人有限公司董事莫哈末利端的120万令吉贿赂，并将这笔款项汇入其联昌个人银行户头，作为协助Menuju Asas私人有限公司通过直接商议及有限投标向大马政府获得总值1亿9780万5750令吉18仙的项目的酬劳。

有关项目是：

1.霹雳州亚亦君令路前往马登巴冷县通往甘榜牙也的工程项目。

2.霹雳州亚亦君令路前往马登巴冷县通往甘榜牙也第二阶段工程项目。

3.霹雳州亚亦君令路前往马登巴冷县通往甘榜牙也第三阶段的道路修建工程。

4.吉打州锡区默宝古冬路（Jalan Merbau Kudung）/ Felda垦殖区德蕊东区（Teloi Timur）的道路修建工程。

第二项控状指他于2017年6月13日，在雪州蒲种实达走廊（Setia Walk）的艾芬银行分行，接收来自Menuju Asas私人有限公司董事莫哈末利端的200万令吉贿赂，作为协助Menuju Asas私人有限公司通过有限投标，向工程部获得总值6亿4480万令吉的西海岸大道（联邦5号公路）提升工程的酬劳。

第三项控状指他于2018年4月10日，在雪州蒲种实达走廊的艾芬银行分行，接收来自MenujuAsas私人有限公司董事莫哈末利端的200万令吉贿赂，作为协助Menuju Asas私人有限公司通过有限投标，向工程部获得总值6亿4480万令吉的西海岸大道（联邦5号公路）提升工程的酬劳。

他抵触2009年大马反贪污委员会法令第16（a）（A）条文，并可在相同法令第24（1）条文下被治罪。

一旦罪成，可被判处监禁不超过20年，以及罚款不超过贿金的5倍，或罚款1万令吉，视何者为高。

9项洗黑钱控状

首控状指他于2010年3月8日至12月31日期间，在巴生河流域一带涉及洗黑钱，即接收来自Menuju Asas私人有限公司的191万令吉，第二项控状指他于2011年2月1日至12月29日期间，在巴生河流域一带涉及洗黑钱，即接收来自Menuju Asas私人有限公司的67万令吉的非法活动收益，第三项控状指他于2012年1月6日至12月26日期间，在巴生河流域一带涉及洗黑钱，即接收来自Menuju Asas私人有限公司的413万1104令吉60仙，而这笔款项是来自非法活动收益。

第四项控状于2013年1月5日至12月25日期间，在巴生河流域一带涉及洗黑钱，即接收来自Menuju Asas私人有限公司的78万3900令吉，而这笔款项是来自非法活动收益。

第五项被控在2014年1月3日至12月31日期间，在巴生河流域一带涉及洗黑钱，即接收来自Menuju Asas私人有限公司的148万3900令吉，而这笔款项是来自非法活动收益。

第六项控状指被告于2015年1月8日至12月31日期间，在巴生河流域一带涉及洗黑钱，即接收来自Menuju Asas私人有限公司（18万3900令吉）、Mangkubumi私人有限公司（600万令吉）及Pintas Utama私人有限公司（200万令吉），一共818万3900令吉，而这笔款项是来自非法活动收益。

第七项控状指被告于2016年1月4日至12月30日期间，在巴生河流域一带涉及洗黑钱，即接收来自Menuju Asas私人有限公司（620万3885令吉25仙）、Mangkubumi私人有限公司（1720万令吉）和PintasUtama私人有限公司（990万令吉），一共3336万3885令吉25仙，而这笔款项是来自非法活动收益。

第八项控状指被告于2017年1月3日至12月27日期间，在巴生河流域一带涉及洗黑钱，即接收来自Menuju Asas私人有限公司（1726万9975令吉）、Mangkubumi私人有限公司（3160万令吉）、Pintas Utama私人有限公司（800万令吉）和AVP Engineering（马）私人有限公司（677万令吉），一共6363万9975令吉，而这笔款项是来自非法活动收益。

第九项控状指被告于2018年1月9日至8月30日间，在巴生河流域一带涉及洗黑钱，即接收来自Menuju Asas私人有限公司（463万令吉）、Mangkubumi私人有限公司（1600万令吉）、Pintas Utama私人有限公司（250万令吉）和A V PEngineering（马）私人有限公司（212万令吉），一共2525万令吉，而这笔款项是来自非法活动收益。

被告抵触2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令第4（1）（b）条文，可在相同法令第4（1）条文下治罪。

一旦定罪，可被判处监禁不超过15年，以及罚款涉及非法活动的收益的5倍或500万令吉，视何者为高。

阿都拉迪夫两项串谋罪名

首控状指他于2017年6月13日，在雪州蒲种实达走廊的艾芬银行分行，与阿都阿兹串谋接收Menuju Asas私人有限公司董事莫哈末利端的200万令吉贿赂，作为协助Menuju Asas私人有限公司通过有限投标，向工程部获得总值6亿4480万令吉的西海岸大道（联邦5号公路）提升工程的酬劳。

第二项控状他于2018年4月10日，在雪州蒲种实达走廊的艾芬银行分行，与阿都阿兹串谋接收Menuju Asas私人有限公司董事莫哈末利端的200万令吉贿赂，作为协助Menuju Asas私人有限公司通过有限投标，向工程部获得总值6亿4480万令吉的西海岸大道（联邦5号公路）提升工程的酬劳。

他抵触2009年大马反贪污委员会法令第28（1）（c）条文，并可在相同法令第24（1）条文下被治罪。

一旦罪成，可被判处监禁不超过20年，以及罚款不超过贿金的5倍，或罚款1万令吉，视何者为高。