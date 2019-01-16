WTW：房市冷风吹至年杪 ‧ 有地房产降价难 2019年产业市场冷风继续吹，威廉氏达哈和王（WTW）认为，今年产业市场更具挑战，尤其是住宅和商业产业更是困境重重，虽然如此，有地房产价格料难以下降，惟高楼产业价格可能出现大调整。

（吉隆坡16日讯）2019年产业市场冷风继续吹，威廉氏达哈和王（WTW）认为，今年产业市场更具挑战，尤其是住宅和商业产业更是困境重重，虽然如此，有地房产价格料难以下降，惟高楼产业价格可能出现大调整。

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高楼产业价格料大调整

WTW董事经理符儒仁在“2019年产业市场前景”汇报会上指出，2019年产业市场依然极具挑战，尤其是在住宅和商业产业，归咎于供过于求。

符儒仁认为，大马产业市场低迷情况将延续至年杪，相信产业活动将逐步在年杪复苏，因大马人口还在不停的增长，大部份毕业后年轻人都会选择在巴生河流域、柔佛及槟城找工。

“高楼和高端产业也面对同样的问题，相信发展商将暂缓这类型的发展。”

他补充，产业市场尚处在逆风中，经商环境不明朗，也面对了中美贸易摩擦、原油价格和原产品价格波动的影响，导致国人谨慎消费，不敢购买新产业。

“虽然如此，有地房产的价格依然相当稳定，而高楼产业在部份地方因供过于求，价格将出现大调整。”

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二手市场可淘宝

符儒仁认为，现在是购买高楼产业的好时机，而比起向发展商购楼，在二手市场更能寻得实惠的高楼产业。

符儒仁表示，高楼产业较有利的是可以从政府的基建项目中获益，如轻快铁三线、捷运二线等都提供了许多利好机会。

“公共交通为导向产业发展（TOD）也受年轻人欢迎，只要房产交通便利，年轻人都可以接受，他们也不需要汽车。”

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他指出，假设房产项目建在公共交通不便利的地点，虽然价格实惠，但购屋者买屋后可能会面对价值下跌的问题。

全马3万房产滞销

符儒仁指出，数据显示，全马有逾3万间滞销产业，其中半数是因为在错误的地点建设了错误的产业类型，无法引起消费者的购兴。

他认为，要有效解决滞销产业问题，应该为这些产业寻求“第二用途”，如把产业价格减半脱售，让消费者可以考虑把这些产业作为储藏室、中央厨房等用途。

符儒仁相信，只要价格大幅降低，一定能够吸引买家，因只要在可接受的范围，买家则会考虑购买这些滞销产业。

对于今年产业滞销问题会否加剧，符儒仁相信发展商将更谨慎推出产业项目。

“整体上，发展商不再建设大规模的产业项目，反而每次都推出较小型的项目，如每次只推出100至500间甚至50间的产业。”

符儒仁指出，普遍上，消费者寻找的房产价格视地点而定，假设较靠近市区，可以接受50万至60万令吉的房产，假设地点在郊外，则大都选择35万至40万令吉房产。

发展商调整产业类型

他表示，过去5年，可以看到发展商已经在调整产业类型，皆是以实惠的产业为主。

对于产业面积是否会越变越小，符儒仁指出，大马人普遍希望能够有个完整的“家”，因此可接受的公寓单位面积维持在750平方呎。

“产业价格难以大幅下降，因此政府意识到此问题，也极力于推高国人的收入，以双向方式让国人更容易拥屋。”

他认为，最重要的是产业领域的生态系统必须正确。

符儒仁也提到，政府不应仅是关注B40低收入群拥屋情况，而是必须对M40中等收入群同样平衡对待，如不M40也难以拥屋，继而导致市场只可以依赖T20高收入群，但T20又未必会在国内市场消费，他们可能倾向于国外产业。

符儒仁指出，地库占了产业发展成本的15至20%比重，假设地方政府在适当的地点，能够让土地价格更实惠，则产业价格也将更实惠。

（图：美联社）

短期租户多 商产过剩

WTW董事（巴生河流域）恩姑莫哈末指出，近期商业市场的租户大部份转为短期租户，不再是之前的按年承租，而是按月承租，这导致商业空间出现过多的现象。

网购普及 打击零售

他指出，网购普及化也打击了零售商家的生意，另外值得关注的还有豪华型高楼产业滞销的情况。

WTW董事（柔佛）谭家良认为，柔佛的发展商面对了政府在2018年提出，将征收开发费用的挑战，因该开发费用将不允许上诉，目前发展商在寻求更清晰的执行情况。

谭家良指出，整体来看，柔佛的办公楼、高楼产业和零售产业依然面对逆风，而工业和酒店产业料表现较好，有地房产则维持稳定。

游客带动槟城酒店零售

WTW董事（槟城）白圣意认为，大马能够吸引更多游客前来旅游，则能对槟城的酒店和零售领域带来利好，而槟城目前在扩展机场是一大催化剂。

他指出，马币疲弱也能吸引更多游客前来旅行，因相当更实惠。

至于沙巴与砂拉越的产业发展，催化剂主要来自于泛婆罗洲大道，惟尚需更多时间利好才会显现。

沙巴高楼产业供过于求

值得注意的是，WTW董事（沙巴）科尼利厄斯指出，沙巴也面对了高楼产业过多的现象，预计今年将有1200间注入市场，明年则有近2400间注入市场。

WTW砂拉越董事经理陈干颂也指出，砂拉越尚有许多土地可待发展，惟衔接却是最大的问题。