NBA‧西部龙头战痛砸金块‧勇士首节51分创新猷 卫冕冠军金州勇士以超猛火力告诉丹佛金块，他们才是最有资格当上西部老大的队伍。

杜兰特（左）首节就7投全中，吹响了勇士的飙分号角。（图：法新社）

（美国‧丹佛16日综合电）卫冕冠军金州勇士以超猛火力告诉丹佛金块，他们才是最有资格当上西部老大的队伍。

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勇士与金块昨日上演了西部榜首大战，结果今年要挑战3连霸的勇士再创新猷，首节就狂轰51分，改写联盟开节最高分纪录，终场也以142比111轻松击败金块收获5连胜，重返西部龙头宝座。

勇士第一节团队25次出手只错失6球，狂轰51分，打破先前由5队共同保持的首节50分纪录。而单节51分也是勇士队史次高得分，仅次于1989年出战国王队第三节的57分。另外，勇士首节就轰进10记三分球，同样写下联盟新页。

一开赛杜兰特就火力全开，单节7投全部命中，以完美命中率轰下17分；“浪花兄弟”克雷‧汤普森和柯里也各有13分和12分进帐，3人联手轰下42分，已超过金块全队的38分。

三分球39投21中

首节51比38奠定两位数领先后，双方随后差距也持续扩大，而3节打完勇士已以112比83领先，最终净胜31分，让金块创下本季最高失分纪录。

勇士当家柯里三分球13投8中轰下31分，汤普森外线8投5中同样攻下31分，三分球7投5中的杜兰特也有27分演出，带出全队39投21中的夸张三分线命中率。至于金块，则是以马利克‧比斯利的22分为最佳。

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赛前金块还是西部第一，但和排名第二的勇士仅有0.5场胜差，结果赛后两队排名直接互换，勇士也成为西部本季首支拿到30胜的队伍。

76人近29年最高分擒狼

76人在另一场比赛也是狂飙149分，吉米巴特勒本季遭到交易后，昨日首度面对老东家木狼，其所属的76人打来丝毫不手下留情，终场就以149比107狂胜对手，取得球队自1990年以来单场最高得分。

恩比德此役攻下最场最高的31分13篮板，而主角巴特勒则得到19分。此外，76人单场飙进21记三分，也写下新的队史纪录。