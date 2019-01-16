西班牙杯‧再不胜5连冠纪录将粉碎‧巴塞战勒万特不敢轻敌 近4年皆高捧西班牙杯的巴塞，若想创造纪录成为西班牙杯116年历史中第一支达成5连冠的队伍，唯有必胜勒万特。

（巴塞罗那16日综合电）上星期的西班牙杯16强首回合，西甲豪门巴塞罗那让大批主力轮休对垒勒万特，结果吃到苦果以1比2落败。明日的16强次回合战，易客为主的巴塞还敢再托大吗？

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近4年皆高捧西班牙杯的巴塞，若想创造纪录成为西班牙杯116年历史中第一支达成5连冠的队伍，唯有必胜勒万特。

首回合与勒万特交锋，巴塞轻敌竟然收起梅西、苏亚勒、阿尔巴、皮克、拉基蒂奇等大将，似乎忘了上赛季联赛勒万特以5比4粉碎巴塞不败身的教训，结果被这支西甲中流球队再轰了2球，陷入了非常被动的处境。

所以明日一战，巴塞主帅巴尔韦德预料会全力出击，上一场比赛联手攻进3球的梅西与苏亚勒想必都会挺身去救主，否则巴塞提前就失一冠也有失西班牙霸者风范。

蝙蝠军逆转晋级

西班牙杯16强次回合昨日也进行2场比赛，加泰在客场以1比1战平法拉多利，但仍以两回合2比1的总比分亮相8强。

至于华伦西亚回到主场发威，凭藉圣蒂米纳的梅开二度与18岁小将费兰‧托雷斯打进“蝙蝠军团”的首个进球，以3比0击败希洪竞技，成功逆转首回合1比2不敌对手的劣势，以总比分4比2杀进8强林。