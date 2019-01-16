涉性侵儿童警上门捉人．法师躲厕所图避捕 警方突击上门捉人，涉嫌性侵案的法师狼狈躲进厕所，企图掩饰行踪，最终还是被警方发现，把他从厕所带走扣查。

狼狈躲在厕所内释照亮，被警方发现及当场扣查，其武吉不兰律新村的鹿山妙法寺也已经大门深锁，不见任何人出入。（图：星洲日报）

（森美兰．波德申16日讯）警方突击上门捉人，涉嫌性侵案的法师狼狈躲进厕所，企图掩饰行踪，最终还是被警方发现，把他从厕所带走扣查。

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涉嫌儿童性侵案的法师是今日凌晨12时许，在武吉不兰律新村的鹿山妙法寺落网。

据悉，武吉阿曼警方是在接获情报后，联合波德申警方到寺庙展开突击行动，当时，法师在发现警员上门后，紧急下立即躲进寺庙的厕所内。

叫门没回应．警攀墙搜人

尽管警方一再表明身份，要求对方配合警方调查，但他不给予任何回应，警方唯有攀墙搜人，最终在厕所内，找到狼狈躲藏的法师。

整个过程只有短短十多分钟，警方雷厉风行的逮捕行动，也没有惊动附近的邻居，因此，村民们也没察觉警方上门捉人的事情。

星洲日报记者今早也到鹿山妙法寺了解情况，但这间由住家改造成的寺院大门深锁，不见任何人进出。

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但据村民们反映，该院除了由落网法师负责主要事务外，平时会有一名女善信义务帮忙处理寺院的工作，惟该名女善信今日没有出现在寺院。

此外，尽管法师被警方逮捕的消息在武吉不兰律新村传开，但村民仍对此事感到疑惑，尤其是法师在村内的形象良好，也有不少善信。

村民们也对法师涉嫌性侵儿童的消息，感到难以置信。

警证实扣查法师

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另一方面，波德申警区主任艾迪山证实当局派出警员，联合扣查了法师以协助调查性侵儿童的案件。

他指出，警方将会援引2017年儿童性侵法令14（a）展开调查。