切治赛季末退役‧英超传奇门神谢幕 目前效力阿申纳的切治，在周二宣布了一个令球迷心碎的消息，捷克传奇门将确定在本季结束后退役。

创下无数纪录的切治为英超球迷留下太多的美好回忆，他的离去势必让大家心碎。（图：美联社）

（伦敦16日综合电）“成为职业球员20年之后，我认为是时候退下来了……”

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目前效力阿申纳的切治，在周二宣布了一个令球迷心碎的消息，捷克传奇门将确定在本季结束后退役。

结束20年职业生涯

切治说：“这是我作为职业球员的第20个赛季，即是说自从我签下第1份职业合约至今，已经20年了，所以现在是时候宣布，我将会在本季后退役。”

切治补充说，他在英超征战了15年赢尽每一个锦标，已经达成了所有目标。“我会继续为阿申纳努力，希望可以在本季多赢一个冠军。之后，我很期待足球场外的生活会把我带到哪里。”

1999年，切治以17岁之龄初登捷克联赛，到2004年加盟切尔西，于11个赛季赢得4次英超、4次英足杯、3次英联杯、1次欧冠杯、1次欧联杯。2015年，他改投阿申纳，曾领军捧走英足杯。

英超唯一200场零封门将

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虽然切治本季在“枪手”被德国的莱诺抢去正选位置，但毫无影响他过往在英超场上的伟大。

切治是英超史上唯一有超过200场比赛保持清白之身的门将，并在职业生涯当中赢过4次金手套奖，与前曼市门将哈特同为英超史上赢得此荣誉最多的门将。此外，切治还曾创下单季24场零封，这是英超单季最高纪录。

足坛同行纷致敬切治

切治在社媒上发表季末退役消息之后，引来同行和教练的致意，前曼联与切尔西主帅穆里尼奥表示切治的退出将是足球界巨大的损失。此外，切尔西、阿申纳官方纷纷向切治发表感谢致辞，以向这位捷克传奇门神致敬。

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至于前皇马门神卡西拉斯表示，切治是他看过最优秀的门将之一。

曾在切尔西夺走其主力门将位置、先效力皇马的库尔图瓦则说：“谢谢你对我在切尔西处子秀的帮助。对我以及所有门将来说，你是一位伟大的同行、朋友、榜样，祝你未来一切好运。”