为在菲东运夺辉煌战绩‧马体操队争取海外集训 他表示，大马在上届夺得器械操男团银牌和女团金牌，但菲律宾东运会今次没有设这两个赛项，让大马错失这两枚团体赛奖牌。

（吉隆坡16日讯）大马体操总会希望国家体理会能够全力协助体操队到国外集训，以备战今年菲律宾东运会。

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大马体操总会代会长谢玉超昨日在与国家体理会进行工作委员会会议后表示，他们希望韵律操队能到葡萄牙，而器械操队希望能到日本集训，以便能全力备战年杪的菲律宾东运会。

他表示，大马在上届夺得器械操男团银牌和女团金牌，但菲律宾东运会今次没有设这两个赛项，让大马错失这两枚团体赛奖牌。

他说，大马队今次的目标是在男子项目争取2金及女子项目1金。为了实现目标，他们希望能在四月或五月到日本集训。

他透露，今年全国赛将成为东运会的选拔赛，目前他们已选出7男6女选手。

“一旦名单缩小后，入选的选手就会被派出国参加比赛，包括到中国参赛。”

另一方面，大马体操总会副会长刘丽娴表示，他们将在三月派五名选手到葡萄牙训练，以便做为遴选的标准之一。

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今次在菲律宾东运会韵律操赛只有5金，大马将放眼争夺4金，若是能横扫5金，将是额外的收获。