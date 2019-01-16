外长：关系良好．马新各课题谈判顺利 外交部长拿督赛富丁表示，我国和新加坡关系良好，两国之间争议的课题如领空、海域及水供等的谈判工作，正在顺利进行中。

赛富丁（右六）从非政府组织代表莫哈末纳扎里（右七）手中接过支持政府不让以色列选手进入大马的备忘录。（图：星洲日报）

（布城16日讯）外交部长拿督赛富丁表示，我国和新加坡关系良好，两国之间争议的课题如领空、海域及水供等的谈判工作，正在顺利进行中。

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他今日在布城外交部接领由43个非政府组织提呈支持政府不让以色列选手进入大马的备忘录后，被媒体询及马新关系是否处在紧张阶段时，如此回应。

他指出，交通部长陆兆福、经济事务部长拿督斯里阿兹敏、外交部秘书长拿督斯里慕哈末沙鲁及总检察长汤米汤姆斯及他本人，都有特定的任务及课题需要和新加坡代表进行谈判。

“更重要的是谈判在进行中，我有信心这些谈判往正面的方向发展；谈判过程中，我们会坚持立场，不会对我们的利益作出妥协，会一直维护国家的主权及独立。”

坚拒以色列选手入境

另一方面，赛富丁表示，大马政府不让以色列的残障游泳选手进入大马参加比赛的立场是非常坚定的。

他说，政府已针对两个事项做出决定，即在大马举办的任何国际赛事都不允许以色列选手进入，未来大马也不会承办任何涉及以色列参与的赛事。

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今年世界残障游泳赛将从7月29日至8月4日于古晋举行，大马依然不允许以色列选手参加；由于以色列奥理会的上诉，要求大马政府发出签证，让东道主大马残奥会陷入左右为难的困境。

本届世界残障游泳赛将是明年东京残奥会的入选赛之一。