少女控R.Kelly性侵兼恐吓．Celine Dion删合唱歌划清界线 随着揭发R.Kelly性暴行的纪录片《Surviving R.Kelly》日前播出，网民发起#MuteRKelly抗议行动，愈来愈多歌手表态支持，先有百变天后Lady Gaga宣布把二人合唱歌《Do What U Want（With My Body）》从iTunes等串流音乐网站下架，并承诺以后都不会跟对方合作；前日轮到Celine Dion主动把她跟R.Kelly合唱的《I\'m Your Angel》抽起不播；饶舌歌手Chance the Rapper亦一样，两人在2015年合作《Somewhere in Paradise》难逃一“删”。

自称受害人的Faith Rodgers（右），在女权律师Gloria Allred（左）陪同下召开记者会，公开R.凯利的性侵罪行。（图：法新社）

继Lady Gaga后，另一乐坛天后席琳狄翁（Celine Dion）最近亦宣布跟卷入性丑闻的男歌手R.Kelly划清界线，把他俩在1998年合唱的歌曲《I\'m Your Angel》下架，就连MV亦抽起不播；此外，一名20岁少女Faith Rodgers前日在律师陪同下召开记者会，表明已入禀纽约最高法院，控告R.Kelly性侵、恐吓、非法禁锢，甚至向她传播性病。

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随着揭发R.Kelly性暴行的纪录片《Surviving R.Kelly》日前播出，网民发起#MuteRKelly抗议行动，愈来愈多歌手表态支持，先有百变天后Lady Gaga宣布把二人合唱歌《Do What U Want（With My Body）》从iTunes等串流音乐网站下架，并承诺以后都不会跟对方合作；前日轮到Celine Dion主动把她跟R.Kelly合唱的《I\'m Your Angel》抽起不播；饶舌歌手Chance the Rapper亦一样，两人在2015年合作《Somewhere in Paradise》难逃一“删”。

网民发起#MuteRKelly抗议行动，誓要令R.凯利（图）从此在乐坛消失。

R.Kelly被亲女斥为“怪物”

凭一曲《I Believe I Can Fly》红遍全球的R.Kelly，过去涉及多宗性侵丑闻，就连亲生女儿亦斥责他是“怪物”。著名女权律师Gloria Allred前日召开记者会，宣布在《Surviving R.Kelly》纪录片中亮相的20岁少女Faith Rodgers，已向纽约警方举报，并入禀纽约最高法院，控告R.Kelly性侵、恐吓、非法禁锢，甚至传播性病等罪名。

据Faith Rodgers透露，事发在去年5月，当时她只有19岁，在演唱会认识R.Kelly，其后却遭对方“精神、肉体和语言上侵犯”；受害人的另一代表律师Lydia Hills亦表示，当R.Kelly得悉女方准备入禀控告他时，竟然发信恐吓她，宣称已找到10名男生愿意作供，揭发受害人的混乱性生活，藉此要求她“收声”。

（香港明报）