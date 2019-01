少女控R.Kelly性侵兼恐吓.Celine Dion删合唱歌划清界线

随着揭发R.Kelly性暴行的纪录片《Surviving R.Kelly》日前播出,网民发起#MuteRKelly抗议行动,愈来愈多歌手表态支持,先有百变天后Lady Gaga宣布把二人合唱歌《Do What U Want(With My Body)》从iTunes等串流音乐网站下架,并承诺以后都不会跟对方合作;前日轮到Celine Dion主动把她跟R.Kelly合唱的《I\'m Your Angel》抽起不播;饶舌歌手Chance the Rapper亦一样,两人在2015年合作《Somewhere in Paradise》难逃一“删”。