足球短讯‧阿根廷聘梅诺蒂为国家队总监 阿根廷足总宣布，他们聘请了在1978年以主帅身份率领阿根廷夺得世界冠军的梅诺蒂为国家队的总监，而他将在2月1日走马上任。

阿根廷足总宣布，他们聘请了在1978年以主帅身份率领阿根廷夺得世界冠军的梅诺蒂为国家队的总监，而他将在2月1日走马上任。

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虽然梅诺蒂已经80岁，但阿根廷足总仍看重他在足坛的阅历与经验，并希望他能帮助阿根廷国家队找回昔日的辉煌。阿根廷队虽然在近年来出现了不世奇才梅西，但球队却一直与冠军无缘，上一次赢得大赛冠军已要追溯至1993年的美洲杯了。

蓝狮迷或面临禁入主场惩罚

欧洲足总宣布，由于一部份切尔西球迷在去年12月13日欧联杯小组赛最后一轮比赛对垒维迪时高唱反犹太主题的歌曲，涉嫌种族歧视，因此欧足总的纪律委员会正在对蓝狮进行调查。如果切尔西球迷的种族歧视行为被坐实，那么切尔西将极有可能接到球迷禁入主场观战的罚单。

巴贝尔重返英超当村民

前利物浦锋翼巴贝尔重返英超，并加盟升班马“村民”福尔罕。福尔罕为保级尽一切努力，去年已聘请前英超冠军主帅拉尼利救火，1月继续增兵，引进32岁的荷兰翼锋巴贝尔，签约至季尾。而巴贝尔最快可在星期日联赛对垒热刺时亮相。

可担任前场多个位置的巴布尔，曾为利物浦上阵146场，射入22球，相隔8年后重返英超。而他此前效力土超贝西克塔斯，总共上阵89场射入29球，上季各赛事射入15球，重拾第二春。