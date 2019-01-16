出席清迈东盟会议及访曼谷．赛富丁率外交团抵泰 外交部长拿督赛富丁今日率领大马代表团到泰国，出席在清迈举行的东盟外交部长系列会议及周六到曼谷展开正式访问。

（吉隆坡16日讯）外交部长拿督赛富丁今日率领大马代表团到泰国，出席在清迈举行的东盟外交部长系列会议及周六到曼谷展开正式访问。

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外交部文告指出，泰国是今年的东盟轮值主席国，这也是今年安排的首场系列会议。会议将由泰国外交部长主持，参与者包括东盟外交部长、东盟秘书长及东盟高级官员。

“东盟高级官员会议将为系列会议掀开序幕，会议将讨论进一步推动东盟共同体议程的措施，跟进落实去年在新加坡举行第33届东盟峰会所达至的决定。

“他们将针对区域及国际课题交换意见，并讨论巩固东盟与对话伙伴关系的措施。”

在曼谷访问期间，赛富丁将与泰国外交部长敦巴穆威奈商讨双边合作课题，尤其是马泰边界的基建设施项目。

文告提到，双方也会讨论泰南和平进程和涉及两国利益的区域与国际课题，尤其是两国在可持续议程上已经或正在进行的努力事项。

“马泰在各领域有稳固的合作关系，包括商贸投资、安全与国防及旅游业。”

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泰国也是我国第5大贸易伙伴，在2017年两国贸易额达986亿9000万令吉，其中在边界的贸易额占逾60%。