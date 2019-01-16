澳网女单也传来冷风‧小甜心史蒂芬斯晋32强 3号种子沃兹妮雅琪以及5号种子史蒂芬斯，纷纷止住冷风，携手闯进澳洲网球公开赛女单第3圈（32强）。

伯腾丝成为周三落马的女单最高种子球员，被列为9号种子的她以直落两盘不敌帕芙柳琴科娃。（图：法新社）

（墨尔本16日综合电）3号种子沃兹妮雅琪以及5号种子史蒂芬斯，纷纷止住冷风，携手闯进澳洲网球公开赛女单第3圈（32强）。

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2017年美网冠军史蒂芬斯今日在第2圈中以直落2盘打败前女双拍档匈牙利的巴波斯。她曾在2014年闯进第4圈，隔年再打进半决赛，在第3圈赛中，史蒂芬斯将迎来31种子玛蒂奇。

而丹麦“小甜心”沃兹妮雅琪则以6比1、6比3轻取瑞典的拉尔逊，报到第3圈。澳洲的15号种子巴蒂也以6比2、6比3轻取中国的王雅繁，追求澳洲自1978年以来首位女单冠军。

9号种子伯腾丝意外落马

但荷兰的赛会第9种子伯腾丝却不敌俄罗斯的帕芙柳琴科娃，爆了不小的冷门，比分是3比6、6比3、6比3。这是帕芙柳琴科娃自从2017年闯进澳网第3圈赛后，首次在大满贯赛挺进第3圈。

在昨日的女单首圈中，罗马尼亚的首号种子哈勒普以6比7（2比7）、6比4、6比2击退爱沙尼亚的卡内皮，而日本4号种子大坂直美则6比4、6比2拿下波兰的里纳特。

而乌克兰第6种子斯维托丽娜则以6比1、6比2击退瑞士的格鲁比克。