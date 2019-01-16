美银建议买入新兴资产 “基于‘逢谣言买入——见利好抛售’的原则，贸易协议达成时（2月底）可能是调整开始的日子。”David Hauner牵头的策略师团队撰写报告称，“就目前而言，除墨西哥和土耳其表现不佳外，我们维持看好风险资产的立场。”

（纽约16日讯）美国银行表示，新兴市场资产的反弹应该会继续下去，直到美国与中国可能在2月底达成贸易协议为止。

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贸易协议达成时“见利好抛售”

鉴于更为鸽派的联储局，该行已变得更加看好开发中国家的资产，目前仍保持其青睐风险资产的立场。然而，当美国和中国达成协议时，针对这波反弹的调整可能到来。

“基于‘逢谣言买入——见利好抛售’的原则，贸易协议达成时（2月底）可能是调整开始的日子。”David Hauner牵头的策略师团队撰写报告称，“就目前而言，除墨西哥和土耳其表现不佳外，我们维持看好风险资产的立场。”

美国银行更愿意投资于乌克兰、俄罗斯、南非、巴西、阿根廷和亚洲货币。该行还引用了一些技术指标来证明其看涨立场的合理性，包括其新兴市场货币情绪指标，目前指标暗示这些资产在未来4周内上涨的可能性为65%。

摩根士丹利和瑞信等华尔街大行也认为发展中国家资产有上涨空间。