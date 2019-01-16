沈志强：不迎合政治要求．依地方需求建体育中心 青年及体育部副部长沈志强说，未来批建运动场所或体育中心，会考量地方上真正的需要，而非政治要求。

沈志强（左一）跟吉州青年及体育局官员对话，要求官员协助青体部了解地方对建设体育中心的需要。（图：星洲日报）

（亚罗士打16日讯）青年及体育部副部长沈志强说，未来批建运动场所或体育中心，会考量地方上真正的需要，而非政治要求。

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他说，走访全国各地时，发现一些社区体育中心使用率很低，深入了解情况时，官员解释是迎合之前的国州议员或部长要求而兴建。

须经过科学评估考察

沈志强今日官访吉打州，巡视各区运动场所、青年及体育中心后，在新闻发布会上说，今年将推出建设体育中心的新方案，所有建设都要事先客观及科学的评估和研究。

“我们要知道那一区的人口数据，考量区内青年或乐龄人士之间哪一群体占多数，再分析什么样的运动项目最符合需求，而不要受到太多政治因素影响去决定建设怎样的运动场所或体育中心。”

询及国内有多少迎合“政治要求”而兴建的运动场或体育中心，他指称没有详细数据，但是他在访问各州时，发现多个运动场所或体育中心使用率低，一些中心出现鲜少有人踏足的情况。

他解释，并不是说乡镇或距离人口聚集地较远地方不能兴建运动场所或社区体育中心，只是应该根据需要来规划，以免浪费资源。

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“一个地区人口仅500人，就不应该规划可容纳逾1万人使用的体育中心，任何规划都不能随心所欲，应该要更深入的研究。”

建设应考量维修保固

他说，青体部要推出的方案是面向未来，因为不仅需要考量建设时的经费，之后的维修及保固也非常重要，否则一旦年久失修不能再使用，同样造成浪费。

他说，青体部也准备规划一些运动场所转型，例如一个地区有室内足球场但使用率不高，居民反而较喜欢羽球或藤球情况下，就可转型为迎合居民喜好的场所。

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“我们要未来所有计划都能获得充份使用，让人民缴纳的税金获得善用，而不会出现白象计划。”