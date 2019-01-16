澳网‧费德勒轻松晋32强‧安德森意外出局 世界排名第6的安德森是以6比4、4比6、4比6、5比7遭年仅20岁的蒂亚福逆转，提早出局。蒂亚福接下来将在32强对阵意大利的塞皮。

寻求卫冕的瑞士天王费德勒，周三在澳网男单次圈赛中告捷，顺利挺进32强。（图：法新社）

（墨尔本16日综合电）寻求卫冕的瑞士天王费德勒今日在澳洲网球公开赛男单第2圈赛中以直落3盘打败英国的埃文斯，顺利挺进32强，但今日成为话题的却是南非重炮手凯文．安德森，这位赛会5号种子竟意外不敌世界排名仅39的美国新秀蒂亚福，创下本届赛会开打以来最大的冷门。

广告

世界排名第6的安德森是以6比4、4比6、4比6、5比7遭年仅20岁的蒂亚福逆转，提早出局。蒂亚福接下来将在32强对阵意大利的塞皮。

列3号种子的费德勒，虽然是连续20年闯进澳网第3圈赛，但是今次却需要经过一翻苦战后以7比6（7比5）、7比6（7比3）、6比3力擒世界排名189的埃文斯。

20次大满贯冠军的费德勒，今年放眼第7次要在澳网夺冠。37岁的费德勒，将在第3圈中迎来法国的30号种子蒙菲尔斯或美国的弗里茨。

西西帕斯再创希腊网坛纪录

克罗地亚6号种子塞利奇也不落人后，以7比5、6比7（9比11）、6比4、6比4力挫美国的麦克唐纳。

在今日其他男单次圈赛中，希腊的14号种子西西帕斯以6比3、2比6、6比2、7比5力挫塞尔维亚的特罗伊基，闯进32强。

广告

西西帕斯已创下数项纪录，他不但是首位在澳网胜出的希腊球员，而且是排名最高的。20岁的西西帕斯，将在第3圈迎来格鲁吉亚的19号种子巴西拉斯维利。

晋级第3圈的其他种子选手尚有阿根廷18号种子施瓦茨曼。西班牙名将纳达尔将在傍晚才上阵。

佐科期待3连冠

6届冠军佐科维治昨日在男单首圈赛中轻骑过关，他是以直落3盘6比3、6比2、6比2淘汰美国的克鲁格尔，为追求个人大满贯三连冠，取得好开始。

广告

31岁的塞尔维亚天王，已连续夺得温布顿和美国两站大满贯冠军，目前高居世界第1。

他表示，经过去年的手肘伤康复后，很高兴能够再以全盛的状态回返球场，这是他第300场大满贯比赛。

昨日在男单首圈顺利晋级的前10种子当中，尚有德国第4种子兹沃列夫和奥地利第7种子蒂厄姆。