日本11月核心机械订单逊预期 日本去年11月核心机械订单较10月大幅放缓，显示美中贸易战波及全球经济，日本企业资本支出可能失去动能。

（东京16日讯）日本去年11月核心机械订单较10月大幅放缓，显示美中贸易战波及全球经济，日本企业资本支出可能失去动能。

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日本11月核心机械订单月减0.02%，远不如市场预估的月增3.5%，并较10月的月增7.6%急剧放缓。与前年同期相比，订单成长0.8%，优于市场预估的年增0.4%。

核心机械订单被视为衡量未来6至9个月企业资本支出的指标。

因来自电子和钢铁业的订单减少，11月制造业核心机械订单月减6.4%，较10月的月增12.3%大幅下滑。11月服务业订单月增2.5%，低于10月的月增4.5%。

另外，日本12月份生产者物价呈现上扬局面，升幅略低于经济专家预期。

日本中行公布的数据显示，12月份生产者物价指数（PPI）较去年同期上扬1.5%，增幅低于经济专家估计的1.8%。11月份数据为上扬2.3%。

与前月相较，12月份PPI较下跌0.6%，跌幅大于经济专家估计的0.3%。11月份数据为下跌0.3%。

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日本中行公布，去年12月国内企业物价指数（CGPI）按年上升1.5%，低于市场预期的上升1.8%；去年11月按年上升2.3%。

去年12月整体最终商品价格按年下降1%；国内最终商品价格按年下降0.7%。