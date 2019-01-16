国羽应从零开始‧鍾腾福：需数年返强国行列 42岁锺腾福在球员时期，于2000初与李万华搭档男双，曾夺得2001年和2007年世界羽球锦标赛铜牌，也与同时期的国手一起见证国羽的强盛时期，对于大马如今已沦为羽坛二流球队，爱国的他对此非常感慨。

锺腾福希望香港羽球员能首次站上奥运会领奖台。

（吉隆坡16日讯）已在香港国家羽球队教出一片天空的前大马男双国手锺腾福直言，大马羽球队目前已非昔日强旅，现在应放低身段从零开始，不要只急于眼前的成绩，而当年和他一起在国家队并肩作战的好兄弟黄综翰勇敢承担起大马羽总教练总监一职，他相信只要有耐心给予后者几年时间协助年轻球员成长，国羽定能重新崛起。

广告

42岁锺腾福在球员时期，于2000初与李万华搭档男双，曾夺得2001年和2007年世界羽球锦标赛铜牌，也与同时期的国手一起见证国羽的强盛时期，对于大马如今已沦为羽坛二流球队，爱国的他对此非常感慨，不过，他相信重头来过的国羽定能慢慢成长，回到世界强旅行列。

力挺昔日战友黄综翰

随香港队出征大马大师赛而返马的锺腾福受访时，首先祝贺好朋友综翰上任羽总教练总监一职：“我很开心我以前的战友新官上任，要恭喜他，我们很渴望本土教练能出任这个职位。”

“这个担子是重之又重的，我们要寻回昔日的光辉，并不是那么容易，我预测要好几年时间，而综翰很勇敢地接受了这个责仼，我很佩服他，这证明他决心要改变大马羽球队的现况。”

“我以前就很看好综翰在这方面的能力，我个人就只适合教球，而综翰还有我以前的搭档万华，就有担任教练总监的策划能力、天赋和潜能，他们能胜仼这个职位。不过除了努力之外，我想综翰还需要多一点运气。”

一直想回馈国家且无门而入

广告

“坦白说，我是一个很热爱自己国家和家园的人，当年我很想留下来，但一直没有机会，人总要为自己打算，所以我要感谢香港队总教练何一鸣与双打主陈康给予我信任和机会，让我发挥所长。我会尽量传授我的经验给球员。”

盼港羽突破夺奥运奖牌

离开国土到海外教球大马籍教练，都各自各精彩，目前在香港国家羽球队担任双打教练的锺腾福，近年来也教出不错的成绩，香港混双“双左手组合”邓俊文与谢影雪跻身世界前10位并夺得去年印尼亚运会银牌和南京世羽赛铜牌，有他的一份功劳。

今年5月将迎来重要的奥运会积分赛，锺腾福展望香港队的目标时，希望香港羽球员能突破，首次站上奥运会的领奖台：“奥运会是每个球员的目标，所以奥运会积分赛开始时，教练要帮助球员做好准备，这个很重要。”

广告

押宝混双组合创造历史

“去年香港队成绩出色的球员，当属邓俊文与谢影雪，他们去年有拿下一个公开赛冠军（大马大师赛）、亚运会第2和世羽赛第3名，所以我们有把夺得奥运会奖牌的希望放在他们身上，香港羽球队此前未能夺得奥运会奖牌，我们最希望能突破这点。”

锺腾福希望香港能尽可能抢下最多的奥运会参赛资格，并在各单项都有机会拿到参赛资格，不过，他认为现在距离奥运会积分赛结束还有一年多的时间，肯定会有很多的变数，人选难以预测，“因为每届赛事都会无端端杀出一匹黑马，如之前的李雪芮和吉新鹏等。

香港男双有两三支组合都排名靠后，他们要搭上奥运这班车，还要付出努力。”

只是很遗憾的是处于上升势头的谢影雪因伤势未能与搭档邓俊文一起前来大马大师赛进行卫冕战，锺腾福透露，谢影雪伤势复原顺利并已恢复训练，接下来会在全英赛复出，对于争夺奥运会资格没有太大影响。

东京奥运别勉强收成

年轻球员不应一步登天

对于大马国家羽球队有很多资深球员离队、羽总全力栽培年轻球员的情况，锺腾福也有关注，他认同国羽应该再次从零开始，当前不要急于在2020年东京奥运会看到成果：“奥运会是非常艰苦的任务，我们必须承认，我们曾经是羽球王国，但现在不是了。”

他认为大马要把目标放更长远，从小比赛开始，一步一步踏实重头开始，从东运会慢慢提升至共运会和亚运会，然后才到奥运会，这才是最好的旅程。

“我不知道我的看法对不对，但我认为年轻球员往后如要根基扎实，就不能一步登天，被直接推到奥运会这个阶段。他们如果太年轻就承受这种巨大的压力，可能会造成心理阴影。年轻球员还有时间，不要直接咬住2年后的东京奥运会。”

目标拿金不实际

“如果我们急于在2年后的奥运会要拿金牌，我认为不够实际，我们要懂得放下，而且李宗伟刚刚才病愈，另两个奥运会亚军男双吴蔚升与陈蔚强及混双陈炳顺与吴柳莹都已离开国家队，我们不能强求他们一定要夺得金牌。这是我个人的看法。”

对于双蔚和顺莹组合出国家队的决定，锺腾福表示和他们不熟，但他认为自由人球员要成功最重要是纪律和自我约束，即使中国传奇林丹也需要教练监督，其二就是自由人需要继续保持训练的强度和对抗性，水平才能保持。

“我当过自由人，我觉得在外打球更自由，只是多了要自己安排赛程、住宿和机票的琐事，这些都要学习，我们要从另一个角度去看事情。”