EIA降布兰特油价今年预测 美国能源资讯局（EIA）发表短观报告，下调布兰特油价今年预测，以及首次公布对2020年油价与产量的预测。

（纽约16日讯）美国能源资讯局（EIA）发表短观报告，下调布兰特油价今年预测，以及首次公布对2020年油价与产量的预测。

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根据报告，EIA预期今年布兰特油价平均值为每桶60.52美元，较原先预测低0.8%；纽约WTI油价今年预测保持不变，仍然是54.19美元。

另外，EIA首次对2020年的WTI与布兰特油价平均值作出预测，分别是60.76美元与64.76美元。同时，EIA对今年美国平均日产量预测值1207万桶没有作出修订，2020年产量预测则是首次公布，为1286万桶。

油价周二上涨约3%，跟随全球股市攀升，受助于中国计划出台政策稳定正在放缓的经济，油价扭转了前一交易日因中国发布低迷数据带来的跌势。

布兰特原油期货上涨1.65美元，或2.8%，收报每桶60.64美元。美国原油期货收高1.60美元，或3.2%，报每桶52.11美元。