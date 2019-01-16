各州调高水费今年落实．希维尔保证不加重人民负担 水务、土地及天然资源部长希维尔再三保证，预计今年内完成的各州调高水费计划，不会加重人民负担。

希维尔（中）见证森林研究院总监拿督阿都拉迪夫（左三）与英达丽水首席执行员法依扎（右三）交换共同培育生物废料备忘录。左一起森林研究院生物科技主任拿督玛扎丽娜、英达丽水主席阿米鲁丁；右一起英达丽水规划及工程主任阿德南及天然资源部副秘书长拿督苏海米。（图：星洲日报

（吉隆坡16日讯）水务、土地及天然资源部长希维尔再三保证，预计今年内完成的各州调高水费计划，不会加重人民负担。

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他说，还有一两个州属未对水费调整课题达成协议，该部会继续和他们讨论，询及这些反对起价的州属是否是非希盟执政的州属，他没有正面回应，只是说目前反对党州属超过3个，即吉兰丹、登嘉楼及彭亨。

槟调整幅度尚可商榷

至于槟城会调高20%水费，他指这是目前决定的调整幅度，还有商量的空间。

“我觉得现在已经有了调高的方法及幅度，我们还有时间讨论，如果20%太高，我们也可以下调一些，这是我们可以做到的。”

希维尔今日见证英达丽水公司与大马森林研究院签订使用生物废料作为生物能源的备忘录后，接受媒体询问时这么表示。

询及是否意味着调高幅度不会超过20%，他说，此事还在计算中，当局会在近期得到答案，今年内会有结果。

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供应净水需开销

他表示，水费课题并不是要为了加重任何一方的负担，人民必须明白，要获得净水需要开销，也不可能根据20年或25年前制定的收费，我国币值与25年前也不一样，承包商的工程费也是根据现在的价格。

记者提到不管怎样调高一定会带来负担，而首相敦马哈迪曾提出目前自来水的品质及价格不符合，他说：“不是的。我们进行的研究包括水的品质，我们必须理解，所有人要获得净水就必须付出开销。”

“这是人民需要扮演角色的领域，以便供应人民净水，两方面需要合作。”

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水费排污费合并盼今年完成

希维尔也表示，希望今年内可以完成各州的水费与排污费合并计划。

他说，目前国家水务委员会（SPAN）与英达丽水排污公司已在进行相关计划。

他指出，有关计划已先行在纳闽试跑，93%的居民对此计划没有问题，都一并缴付水费及排污费。

他表示，尽管该州有93%民众缴费，但是仍不足以维持英达丽水的排污系统维护及保养开销。

他指出，该部每年津贴英达丽水将近1亿5000万令吉，但是政府不可以继续给予这么多的津贴，必须找出解决方案。

他指出，其中大马森林研究院每年生产100公吨生物废料应重新循环使用，而不是运到土埋场。

他说，通过森林研究院与英达丽水签定的协议，有关废料将充作排污厂的再生能源用途。

他表示，若有剩余的再生能源，英达丽水也可以出售给国能公司。

森林研究院与英达丽水今日签定的谅解备忘录，主要是合作开发经处理的生物固体废料，用作培植高品质森林树苗，产品可以与商业肥料媲比。

有关计划包括在森林研究院总部培育相关树苗及栽种、在登州士兆研究站研究BRIS类型土质及在马六甲兰道种植特定树木。