主力出走将影响国羽‧颜伟德：2关键缺失 大马混双“顺莹”组合陈炳顺与吴柳莹和男双“双蔚”组合陈蔚强与吴蔚升相继“投向”自由的怀抱，日本国家羽球队混双教练颜伟德认为，大赛经验和面对问题的心理素质将成如今大马羽球国家队双打所面对的主要缺失。

日本羽球国家队混双兼前大马羽球国家队双打教练颜伟德认为，顺莹和双蔚的出走将令国羽双打面临大赛经验传授问题和心理素质的缺失。 （图：星洲日报）

（吉隆坡16日讯）大马混双“顺莹”组合陈炳顺与吴柳莹和男双“双蔚”组合陈蔚强与吴蔚升相继“投向”自由的怀抱，日本国家羽球队混双教练颜伟德认为，大赛经验和面对问题的心理素质将成如今大马羽球国家队双打所面对的主要缺失。

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国羽小将需自立

颜伟德指出，国羽现有双打组合皆有一定的实力与特色，但在缺少2支奥运会银牌组合的大赛经验传授下，他们得自行体会处理球的意识和解决各项问题，以在世界排名与战绩上取得重大突破。

另外，他补充，国羽双打小将接下来还得设法调适从2号升上1号之间的落差，以及成为众所瞩目对象与领导队伍的压力。

顺莹双蔚无束缚展开奥运最后一搏

曾执教大马国羽男双及混双的颜伟德，对于其“爱徒”顺莹和双蔚组合自国羽出走决定表示支持，并认为他们即将迎来个人生涯的最后1届奥运，或想以毫无束缚之姿展开最后一搏。

“代表国羽得背负重重外在压力与批评，令人心思紊乱，表现便会绑手绑脚。”他补充，“为自己而战，打得更自由放松，表现可能会更好。”

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颜伟德：如何坚持成关键

颜伟德也认为顺莹和双蔚组合拥有每位顶尖球员所具备的思考能力，能完善地安排调适自己的训练和比赛等事项，并交出优异表现，但关键在于他们是否能够持续维持。

他指出，“他们现在刚成为自由人，还很兴奋且想表现自己，但久了之后如何坚持下去，将会是一大考验。”

询及顺莹和双蔚是否需要教练协助冲奥，颜伟德认为，他们已具备一定实力和战术意识，只需持续加强配合，但仍得有教练在战术运用方面作出提醒，并维持及提升他们的战力。

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他补充，“人总看不到自己的错误，有其他人提醒是一件好事，就如他们4人现在互相提携努力一样。”