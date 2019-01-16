大马羽球超级500赛‧回主场打响首炮‧顺莹借赛适应场地 世界排名第6位的炳顺与柳莹，以21比13、21比14横扫世界排名第49位的法国组合吉奎尔与德尔吕，在新的一年转当自由人后，豪取6连胜。

陈炳顺（左）与吴柳莹首次以自由人身分在自家门口作战，并顺利取得开门红。

（吉隆坡16日讯）大马混双“顺莹组合”陈炳顺与吴柳莹延续夺得泰国大师赛冠军的良好状态，周三在大马羽球超级500赛强势拿下首圈胜利，写意晋级次圈；去年才配对组合的大马国家队女双“双雯组合”许嘉雯与叶铮雯也成功逆转对手，报到次圈。

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世界排名第6位的炳顺与柳莹，以21比13、21比14横扫世界排名第49位的法国组合吉奎尔与德尔吕，在新的一年转当自由人后，豪取6连胜。

混双首圈在昨晚率先开打，今早完成最后4场首圈比赛后，决出16强人马，除了炳顺与柳莹，荷兰组合塔博林与塞莉娜毕克、印尼组合柏拉温与梅拉蒂及7号种子哈菲兹与格罗丽雅抢下最后3个席位。

炳顺盼在主场再下一城

炳顺与柳莹在轻松以直落两局拿下比赛晋级次圈后，心情极佳，与媒体有说有笑。

对于以自由人身份在本土的第一场比赛，炳顺表示，他们赛前只来得及半小时的适应场地训练，但由于本场对手不是很强，所以他们能好好利用这场比赛适应场上环境与风向。

“我们在泰国赛拿下冠军，第2项赛事在自家门口进行，我们肯定希望能有好成绩，同时也希望我们能保持稳定的表现。”

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“顺莹组合”在次圈比赛的对手是中国的鲁恺与陈露，炳顺表示，鲁恺是有很多比赛经验的球员，不容易应付，所以他们今天会好好讨论要如何应战：“我们曾经和鲁恺交手，但没有对阵过他的新搭档。我们很期待能赢下比赛，但这场比赛双方各有一半的赢球机会。”

“不管去到哪里都会有压力，我们会努力去处理压力的问题。”

或与双蔚合资请教练

关于请新教练一事，柳莹说：“如果我们找到赞助商，我们会考虑和吴蔚升与陈蔚强一起聘请一个教练，也希望教练人选是大马人。我们希望能在3月之前解决赞助商、教练和训练的问题，然后就能在4月专注奥运会积分赛。”

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国羽女双喜忧参半

双雯告捷邹李出局

大马国家队女双则传来一喜一忧的消息，首日从入选赛直接获得正赛席位的“双雯组合”许嘉雯与叶铮雯，在首圈苦战3局，成功以12比21、21比12、21比18逆转世界排名20位的泰国组合查拉查南与芭泰玛丝，次圈对手是印尼组合尤菲拉与加乌莎法蒂拉。

国羽头号女双邹美君与李明晏却以8比21、14比21惨败给世界排名第10位的日本第5女双樱本绚子与高畑祐纪子，首圈出局。

年龄相差5岁的嘉雯与铮雯，去年9月才开始搭档组成“双雯组合”，结果两人很快擦出火花，夺得澳门超级300赛和孟加拉国际赛冠军，两人在今年首战亦取得开门红，迎来美好开局。

嘉雯：每一场都是学习

即将29岁的嘉雯赛后表示：“这场比赛赢得很不容易，我们之前与不同搭档联手时，都输过给这支泰国组合，我们很高兴这次能最终胜出。对我们而言，每一场比赛都是学习过程，因为我们还算是新组合，还有很大的进步空间。我和铮雯需要更多时间磨合，无论场上或场下都要像朋友一样，多多沟通。我比她大几岁，有时她会有点尊重我，但我们正在慢慢适应。”

“根据签表，我们有很好的机会闯入8强，这是因为韩国种子组合李绍希与申升瓒退赛，我们从入选赛获得顶替她们的位置，也让我们处于更好的竞争位置。”

被对手追6个赛点

嘉雯与铮雯在比赛决胜局一度以20比12大比分领先，但却被对手连追6分后才惊险拿下赛点，24岁的铮雯对此表示：“我们有点失去专注力，我也在后半段时比赛多兼顾后场，反而让对手在前场连连得分。我们会在下一场比赛继续努力。”

由于国羽头号女双邹美君与李明晏已经出局，双雯组合将担起女双争夺佳绩的重任，但嘉雯表示：“我们不会在意谁当国家队第一女双，因为我们的主要对手不是队友，而是其他国家队的组合，我们希望与队友一起进步。”

与队友良性竞争

世界排名上升至33位的嘉雯与铮雯已达成了去年的目标，她们如今已获得参加顶级巡回赛资格，嘉雯表示，她们今年的目标是跻身世界前16位并抢下奥运会参赛资格，她们将和队友良性竞争，最好的组合能代表大马在奥运会上阵。

接下来另一同样直接从入选赛升上正赛的国羽女双张清玉与林秋仙，将挑战日本2号种子兼奥运金牌得主松友美佐纪与高桥礼华。

日本女双在世界排名前10榜就占据了5个位置，头号种子福岛由纪与广田彩花已顺利晋级，3号种子兼世界冠军松本麻佑与永原和可那及6号种子田中志穗与米元小春将相继上阵。

双蔚迎战中国世青冠军

在男双首圈，在泰国大师赛打破两年冠荒的大马“双蔚组合”吴蔚昇与陈蔚强，将迎来中国世青冠军邸子健与王昶的挑战。

由小将当家的大马国家队男双，将有谢定峰与苏伟译迎战英格兰奥运铜牌得主伊利斯与兰格里奇；王耀新与张御宇挑战8号种子廖敏竣与苏敬恒。

大马自由人男双徐家铭与刘隽程及阿里夫与阿兹林也将出战首圈。

周三男双焦点大战，将是印尼两届前世界冠军莫哈末阿山与亨德拉激战韩国球星李龙大与金基正。

日本3号种子远籐大由与渡边勇大已以2局击退韩国的催率圭与徐承宰；其他名将如印尼世界第一马古斯与凯文桑加亚、卫冕冠军法加与莫哈末莱恩和日本2号号种子嘉村健士与园田启悟如无意外也料能闯关。