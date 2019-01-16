罪案减‧民众恐惧未减 ‧总警长：再接再厉拼治安 全国总警长丹斯里弗兹指出，数据显示过去近10年大马的罪案率持续下降，而各州的罪案率皆比预期下滑，但是民众对于罪案的恐惧却未减少，因此，警方希望今年再接再厉，让罪案率再创新低。

（吉隆坡16日讯）全国总警长丹斯里弗兹指出，数据显示过去近10年大马的罪案率持续下降，而各州的罪案率皆比预期下滑，但是民众对于罪案的恐惧却未减少，因此，警方希望今年再接再厉，让罪案率再创新低。

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他指出，去年全国警方所接获的罪案投报共有8万8662宗，比预期的10万0611宗，降低了11.9%。

弗兹说，他昨天与警队各部门总监开会商讨今年的关键绩效指标（KPI）时，指示警队研发组和全国防范罪案及社区安全部（JPJKK），研究民众对警察的观感，希望藉此提升民众对警察服务的信心和安全感。

47警官警员获勋章

弗兹今天在武吉阿曼警察总部主持今年首次常月集会上致辞，并颁发国家英雄勋章（PJPN）予47名警官和警员。

弗兹指出，警察防范罪案和社区安全部去年创下佳绩，关键绩效指标全部达标，为罪案率下降贡献良多。

他说，该部去年举办了24万3175场各项警政活动，并实施各项防范罪案措施计划，包括在全国每间学校安排警察联络官、“一清真寺一警察”计划、加强巡逻车（MPV）和警察大型摩哆车巡逻队（URB）巡查。

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登停泊岛设社警组织

他也宣布，警方在登嘉楼停泊岛成立社警组织，这也是全球首个观光岛屿拥有注册的社警组织。

“智能手机志愿巡逻（VSP）应用程式自前年3月25日推广至去年为止，已达到120万名用户。”

他说，这比警队预计有100万名用户还来得更多，显示民众的防范罪案意识很高，因此警方预测今年用户人数将获得进一步上升，达到150万名用户。

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他也指出，警方透过VSP接获6万零552宗投报，并对5万9945宗投报采取立即行动，1万零873宗投报则有待采取行动，余下491宗投报则仍在处理中。