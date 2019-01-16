大马羽球超级500赛‧种子选手皆闯关成功‧安东尼率先晋次圈 大马羽球超级500赛今日进行各项首圈赛事，截至下午5点，男女单种子选手皆闯关成功，大马5名单打皆尚未登场。

（吉隆坡16日讯）大马羽球超级500赛今日进行各项首圈赛事，截至下午5点，男女单种子选手皆闯关成功，大马5名单打皆尚未登场。

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男单率先登场的印尼6号种子安东尼在首圈先衰后盛，以18比21、21比9、21比10打败泰国选手柯锡。安东尼赛后表示泰国对手首局较为积极抢攻，但随后他成功找到专注力与进攻节奏，因此成功逆转战局。

戴资颖23分钟横扫张雁宜

女单首圈方面，台湾头号种子戴资颖仅耗时23分钟，便以21比9、21比11大胜香港选手张雁宜，次圈将对阵丹麦选手莉妮。

戴资颖赛后表示自己状态尚在调整中，自己也将在今年前几个月的赛事视为4月下旬开战的奥运积分赛的调整期。

泰国6号种子拉查诺则以21比15、21比16打败印尼选手格蕾戈丽雅展开卫冕之旅，次圈将迎战英格兰选手比尔切。

奥原转当自由人响首炮

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2号种子奥原希望在日本内战中以21比15、21比13战胜高桥沙也加，成功拿下转为自由人后的开门红，下一轮将再度遇上日本女单，大崛彩是以21比16、21比19击退韩国选手金佳恩，接着与奥原希望约战次圈。

中国5号种子何冰娇直落2局皆以21比15取胜泰国选手布莎楠挺进次圈，接下来将与印尼选手兼新科泰国大师赛女单冠军菲特丽雅妮争夺8强席次。

新婚燕尔的印度7号种子赛娜则苦战3局，最终以14比21、21比18、21比18力挫香港选手邓旋，次圈将面对另一香港选手叶姵延的挑战。