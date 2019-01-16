自闭儿多天赋过人 . 李志鹏：三中接纳注正能量 （古晋16日讯）古晋中华第三中学校长李志鹏希望通过接纳自闭儿的入学，为校园注入正能量，打造和谐的学习环境，也为李启源开辟多一条教育路，让他在完成小学教育后，有衔接的管道。

古晋三中敞开大门，在今年新学年接纳自闭儿李启源的入学，为他开启中学之路。

（古晋16日讯）古晋中华第三中学校长李志鹏希望通过接纳自闭儿的入学，为校园注入正能量，打造和谐的学习环境，也为李启源开辟多一条教育路，让他在完成小学教育后，有衔接的管道。

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“实际上，李启源才是来教育我们的，让我们有机会认识自闭儿，也间接认识其他病症，这是一个很好的学习机会。”

在这世上，除了自闭症，还有其他病症是许多人所不熟悉的，李志鹏希望藉由此次接纳，提高大家的醒觉意识，关怀社会有需要的群体。

他接受星洲日报访问时指出，希望大家如正常人般看待李启源，让他和大家一起接受传统的教育模式。

李启源擅长绘画

李志鹏察觉到李启源在绘画方面颇有天份，强项在油画，并发现他格外喜爱动物，尤其关注濒危动物的议题，也看到其母亲教育孩子的用心，以致他一直在进步中。

“我们想感激孩子的父母亲给予的信任，愿意将孩子送进来，他们把孩子照顾得如此周密，却愿意交给我们去教育，一起走在教育路上，相互配合及学习。”

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他希望大家看到孩子的专长，而当大家发现他们的优点时，就会自动缩小他们的弱点了。

作为一校之长，李志鹏希望通过这次接纳带来改变，甚至直言，如果有一天面对类似问题，也希望大家赋予机会，而这些机会势将带来正面意义。

揭校内鱼池有“食人鱼”

李启源两个月前到三中参观时，和李志鹏提及该校养锦鲤的鱼池内有食人鱼，当时的他半信半疑，但同时也察觉到该池塘部分锦鲤的尾巴被噬。

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李志鹏说，随后大家开始商量“捕捉”行动，并在其他学生的共同协力下，捉起食人鱼。

“姑且不论它是不是真的食人鱼，但是，因为李启源的好奇心和观察力，以及勇于表达和尝试的心态，加上校方的信任，让孩子去探究和组织。”

“原本是李启源一个人的行动，后来引来多名初一生一起完成，获得额外的友情，这才是孩子在校园学习中，最美的风景线。”

（新闻来源：砂拉越星洲日报）