无惧对手研究打法‧小戴：胜负掌握自己手中 戴姿颖认为，因为顶尖选手时常在比赛中狭路相逢，互相研究彼此的战术打法是很平常的事。

尚在“调整期”的世界一姐戴资颖在大马羽球超级500赛女单首圈仅耗时23分钟便轻松打败香港选手张雁宜晋级，图为她赛后手握新年饰品为马来西亚球迷拜早年。

（吉隆坡16日讯）无惧对手研究自己的战术打法，世界一姐戴姿颖认为，胜负与否都是掌握在自己手中。

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戴姿颖认为，因为顶尖选手时常在比赛中狭路相逢，互相研究彼此的战术打法是很平常的事。

她说：“我常抱持平常心打球，比赛胜负应是取决于我自己当天的失误量多寡。”

钻牛角尖或为失误量增加主因

询及导致比赛中失误量增的主因，戴姿颖表示她本人也不清楚，但透露自己在出现预料外的失误时会钻牛角尖，不断打向同一处，直至失误不再发生，不过或许因此累积了不少失分。

对于2019年的目标，戴姿颖自言没有，只希望自己参与的每个赛事都至少打进8强或4强。

为了维持去年的良好势头，戴姿颖表示她将持续训练，并尽可能将状态调整至最佳。

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自2016年12月1日首登世界羽球女单一姐宝座后，现年24岁的戴姿颖仅于2018年4月下旬因赛程调整而滑落至第2名，去年她于2018年雅加达亚运羽球女单为台湾夺下亚运史上羽球首金，也成为近10年第1名卫冕全英赛与亚锦赛的女单选手，并一度取得31连胜，刷新了世界羽球女单连胜纪录。