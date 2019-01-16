邱武英：非想象中强硬．反对统考者孩子读华校 统考特委会于去年11月成立以来，已先后和各领域人物会面与访谈；该会主席邱武英说，他发现这些人并没有想像中的“反对到底”，相反的却愿意对话。

邱武英：这是大马史上第一次设立统考特委会，过去各造如董教总、无论支持与反对，都各自见教育部，都只是各说各话，没有交集。（图：星洲日报）

（八打灵再也16日讯）统考特委会于去年11月成立以来，已先后和各领域人物会面与访谈；该会主席邱武英说，他发现这些人并没有想像中的“反对到底”，相反的却愿意对话。

广告

所有人都愿意对话

“我们发现，其实所有人都愿意对话，却没有人愿意来安排他们之间对话，他们都愿意对话，他们没有想像中强硬。”不过，他目前无法透露会见对象。

“他们要求对话，因此，特委会很重要，必须要有足够的知识、智慧与想像力，才能安排所有人来对话。”

他在接受星洲日报专访时说，当所有人都愿意出席对话时，肯定的他们将带着自己的议程。非华人社会非议统考，最常见的理由是统考不利国民团结，但令邱武英出乎意料的，是在会见一些立场鲜明者时，才发现他们都把孩子送到华校。

“他们仰慕华校的教育模式，对华校有信心，他们确实曾担心，华校生是否能完全明白国家团结意义，在把孩子送到华校后发现，孩子自然从中取得了平衡。”

爱国与否华校生自有平衡

广告

“可以这么说，过去大家都在争论不切实际的事情，但却因为他们执着而变成事实了。他们担心孩子去了华校就不爱国了，我问了这问题，他们发现孩子在这课题上取得平衡。”

“但是，大家都不能否决或忽视这些课题，毕竟这是他们关注的，纵使这是不切实际的。”

邱武英是大马历史学家邱家金之子，曾担任英文《星报》记者，更曾撰写国家的历史发展，自认非常熟悉国内教育政策。教育部长马智礼日前委任他出任统考特委会主席，成员包括董总署理主席陈友信及大马穆斯林青年运动（ABIM）主席莫哈末莱米，他们将会见并广纳各造对政府承认统考资格的意见与立场，并须在7月前，向内阁提呈一份全面与完整的报告。

特委会也将在向政府提呈最终报告前，举行2场圆桌会议，分别为受邀对象及公开让大众参与，让各造都有机会表达他们的立场与诉求。

