滥用清真标志‧槟7餐馆或罚百万 槟州国内贸易、合作社及消费人事务局执法组近日取缔州内7间餐馆，证实滥用清真标志，业者或面对百万令吉的罚款。

槟贸消局取缔小印度滥用清真标志的餐馆，左起莎比雅、莫哈末利祖安和莫哈末鲁曼。（图：星洲日报）

（槟城16日讯）槟州国内贸易、合作社及消费人事务局执法组近日取缔州内7间餐馆，证实滥用清真标志，业者或面对百万令吉的罚款。

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辩称是供应商提供餐牌

该局主任莫哈末利祖安今日在新闻发布会上说，当局从本月13日至今检查州内49间餐馆，当中2间给口头警告，另5间则会开档调查。

他说，今日在小印度进行的取缔行动，执法员发现有间印裔餐馆挂上拥清真标志的屠宰准证，但此准证并不代表该餐馆的食物清真，有误导穆斯林之嫌。

他指出，餐馆的餐牌也有清真标志，业者辩称是供应商提供的餐牌，同样有鱼目混珠之嫌。

他说，该业者触犯《2011年商品说明法令》（清真定义），个人可被罚款不超过100万令吉或监禁不超过3年，或两者兼施；公司可被罚款不超过500万令吉（初犯）。

他指出，另一间餐馆则在未获槟州宗教局允许下使用清真标志，业者触犯《2011年商品说明法令》（清真认证及标记），初犯的罚款是不超过20万令吉，重犯则罚款不超过50万令吉。

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他也说，今日随行的还有槟岛市政厅执法员，当局也针对卫生、执照、规格等问题开出10张罚单给餐馆业者。

出席者尚有槟贸消局副主任莎比雅、槟州宗教局清真管理部副主任莫哈末鲁曼。