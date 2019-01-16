早已重启查赵明福命案‧总警长：近期呈报告 全国总警长丹斯里弗兹指出，警方早已接到指示及重启赵明福命案的调查工作，料近期内将把调查报告呈交总检察署。

弗兹：警方早已重新调查赵明福命案，料近期内把调查报告呈交总检察署。（图：星洲日报）

（吉隆坡16日讯）全国总警长丹斯里弗兹指出，警方早已接到指示及重启赵明福命案的调查工作，料近期内将把调查报告呈交总检察署。

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他说，警方并未怠忽重启赵明福案的调查工作，警方在接到重启此案档案的指示后，便成立专案小组负责调查工作，并呈报调查成果。

弗兹今天在武吉阿曼总部主持今年首次的常月集会后说，在接到总检察署的特定指示后，警方重新检视调查报告，以补充不足之处，并将在近期内再次呈报调查报告。

内政部长丹斯里慕尤丁早前指出，内阁在去年6月27日在内阁部门会议上，议决重查赵明福案；他指示弗兹尽快采取行动后，总检察署也于去年7月17日发出公函促重启案件。

根据资料，慕尤丁指出，警方成立一支由拿督马诺哈兰副总监为首的专案小组调查此案，并在去年10月18日呈交报告予总检查署，直到总检查署去年12月17日发出特定指示，调查工作持续进行。

否认阿迪案调查工作拖延

另一方面，弗兹也反驳外界指消拯员莫哈末阿迪殉职案调查工作拖沓的说法，并指调查报告接近完成，警方也遵照总检察署指示，正在为后天将开始的验尸庭作好准备。

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他说，阿迪的亲友可能不清楚司法程序，才会误会警方耗时许久无结果，实际上并无拖延。

“基于此案的验尸庭即将在本月18日召开，以进行案件管理，警方也不便再对此案多作发言。”

房屋及地方政府部长祖莱达本月6日指出，调查莫哈末阿迪死因的验尸庭，将传召20名证人包括法医、医护人员和目击者等供证。

24岁的莫哈末阿迪是于去年11月27日，在雪州首邦市US25区施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱事件中受重伤，他在接受医治3周后，于12月17日不治。