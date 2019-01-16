陆交局推出指南‧车体广告措施4月开跑 陆路交通局（JPJ）将暂缓至4月1日起，才正式实行车辆打广告的审批程序，以便让业者有更充裕的时间申请和取得批准。

（吉隆坡16日讯）陆路交通局（JPJ）将暂缓至4月1日起，才正式实行车辆打广告的审批程序，以便让业者有更充裕的时间申请和取得批准。

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当局原订在1月1日开始实行车体广告审批措施，不过，由于业者和公司需要更多的时间，因此决定暂延实行期限。

不包括私家车

陆路交通局发文告指出，获准申请用车辆打广告的类型包括商用车辆（公交和货车）、公司车和电召车（e-hailing），但不包括私家车。

文告说，此举是为了确保所有的车辆遵守1987年陆路交通法令和规则下的规定。

当局也促请申请者提前做出申请，以免造成不便，申请者必须获得州交通局的汽车工程组的批准，才能用车辆来打广告。

陆路交通局也推出了2019年最新的车体广告指南，可以用车体打广告的车辆类型包括公交车、货车、旅游巴士或汽车、政府或法定机构车辆、广告专车、电召车、公司车和非政府组织和大专车辆等。

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指南规定私家车不准安装广告，而展示企业特征和宣传政府和非政府机构政策的车辆，只要遵守当局的条件，就无须申请批准，相关方面可直接与电脑验车中心接洽，而相关的标志、颜色和资讯须与公司的活动和宣传有关，但若有模特儿或宣传大使内容，则须申请。

须以马来文为主

指南规定，所有的广告必须以马来文为主，但也可用英文，而使用其他语文，则需要翻译成马来文。

指南指出，所有车辆在1959年道路交通规则下必须要获得批准才能打广告，否则可受到法律行动对付。