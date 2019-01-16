刘华才：去年经济持续低迷‧“EPF派息下调不出奇” “我们细看回公积金于2018年投资所面临巨大亏损的本地公司中，绝大多数是因为希望联盟政府的政策和举措造成市场恐慌和信心不足，而转向抛售公司股票。当中遭到希盟政府取消前朝基建和中资合作基金影响的有IJM、马资源和Gamuda等等。

（吉隆坡16日讯）民政党主席拿督刘华才指出，2018年公积金派息下调的传闻已是毋容置疑的事实。

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“我们细看回公积金于2018年投资所面临巨大亏损的本地公司中，绝大多数是因为希望联盟政府的政策和举措造成市场恐慌和信心不足，而转向抛售公司股票。当中遭到希盟政府取消前朝基建和中资合作基金影响的有IJM、马资源和Gamuda等等。

2019前景也看淡

“由于受到希盟很多不确定政策因素影响，国内经济持续低迷，导致收入减少和外汇波动，希盟政府的政策使到银行营运环境欠佳，银行贷款成长放慢和贷款素质疲软。”

他今日发文告说，2019年的银行业前景也不受看好，甚至于摩根士丹利（Morgan Stanley）也下调马来亚银行和联昌银行股价的评级。

“除了政府的政策因素，国内政治环境充满不确定性和种族与宗教主义再次复燃的迹象也有所影响。很多外资突然撤离计划，继而导致股价暴跌，其中最明显的例子就是云顶（Genting）。”

此外，他说，外资净卖马来西亚政府债券219亿令吉，包括183亿令吉的政府证券及36亿令吉的企业债券，是2008年以来，外资抛售马来西亚债券的最高纪录。

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刘华才促请政府严正看待我国经济持续低迷现象，减少发表会影响外资撤离的言论。如果持续发表造成投资者不安的言论，这只会让他们对我国的市场没有信心，撤离投资。

促公积金局谨慎投资

他也促请公积金局更谨慎做出投资，公积金局应确保董事局和投资委员会的诚信、能力和透明度，投资更具前景的公司，以获得更好的回酬。

他相信这将能间接增加公积金局的收入，并能在派息方面有更好的消息。

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他也促请政府专注在经济发展上，并负责任地发表言论，而不是为了捞取政治利益，而抹黑国家经济，导致人民受苦。

