香港51款曲奇甜酥饼含致癌物 香港消费者委员会测试市面上58款曲奇及甜酥饼样本，近90%（51款）检出含有基因致癌物丙烯酰胺（acrylamide）、环氧丙醇（glycidol）或可损害肾脏功能及影响雄性生殖系统的污染物氯丙二醇（3-MCPD）。

香港消费者委员会测试市面上58款曲奇及甜酥饼样本，近90%（51款）检出含有基因致癌物丙烯酰胺（acrylamide）、环氧丙醇（glycidol）或可损害肾脏功能及影响雄性生殖系统的污染物氯丙二醇（3-MCPD）。

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51款检出基因致癌物的曲奇及甜酥饼样本，污染物含量测试按比例作评分（25%MCPD及3-MCPDE、37.5%丙烯酰胺、37.5%环氧丙醇及GE），评分愈低表示检验出较多的致癌物或污染物。无印良品一款Oats CrunchSable Hazelnut评分最少，仅得3星。

实验动物长期摄入过量的3-MCPD会损害肾脏功能及影响雄性生殖系统。至于环氧丙醇及丙烯酰胺，联合国粮食及农业组织／世界卫生组织联合食品添加剂专家委员会指，不能为该等物质厘定安全摄取量，建议摄入愈少愈好。