凭2达人秀闻名‧马魔术师参与英元旦游行 凭著在《亚洲达人秀》和《英国达人秀》中表现大刀及卡片戏法而闻名的魔术师安德鲁李（Andrew Lee），早前为英国伦敦的2019年元旦游行进行表演，成为首位在该游行中表演的大马魔术师。

安德鲁李是首位受邀到伦敦元旦游行中表演的大马魔术师。（图：星洲日报）

（八打灵再也16日讯）凭著在《亚洲达人秀》和《英国达人秀》中表现大刀及卡片戏法而闻名的魔术师安德鲁李（Andrew Lee），早前为英国伦敦的2019年元旦游行进行表演，成为首位在该游行中表演的大马魔术师。

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根据《马来邮报》报道，尽管在有限的活动空间和寒冷的气温下，该活动还是吸引65万人参与，而31岁的安德鲁李在现场表演了一个其与2位助手花了6个月的时间完成训练的危险技巧。

首次在移动卡车表演

安德鲁李说，尽管他们面对挑战如有限的空间、移动的卡车、360度的观众视角和相机及强风等，但他们依然顺利的完成表演。他也说，这是他第一次在移动的卡车上进行表演，而他绝对会再次表演。

他也说，那些来自世界各地的游客反应热烈，令他感到很棒。

英国今年的元旦游行主题为“伦敦欢迎世界”，游行现场有约900家电视台进行直播。

游行队伍包括军乐队、啦啦队及各种巨型充气船游行了3.2公里路，包括途径皮卡迪利、皮卡迪利圆环、摄政街、圣詹姆斯、特拉法加广场、白厅和国会广场。

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安德鲁李曾是名营养师和销售经理，经常为国际邮轮如皇家加勒比国际邮轮，公主邮轮，菁英邮轮及冠达邮轮进行表演，也曾在立陶宛、罗马尼亚、意大利和埃及展示了技巧。

去年，他在《亚洲达人秀》中以扔大刀和卡片戏法吸引众人眼球，包括《英国达人秀》试镜中难以取悦的西蒙.高维尔。