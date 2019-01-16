配合大宝森节庆典‧吉隆坡19日起分阶段封路 吉隆坡交通调查及执法组副主任沙里夫丁警监发表文告指出，游行将在19日晚上10时到隔天下午2时，从敦李孝式路的斯里马廉曼兴都庙出发游行到黑风洞，警方将分阶段封锁游行队伍经过的路段。

（吉隆坡16日讯）配合大宝森节庆典，隆市警方将在周六（19日）至下周三（23日），分阶段封锁从吉隆坡市区前往黑风洞的路段，因此促请公众在出行时，选择替代路线。

广告

吉隆坡交通调查及执法组副主任沙里夫丁警监今日发表文告指出，游行将在19日晚上10时到隔天下午2时，从敦李孝式路的斯里马廉曼兴都庙出发游行到黑风洞，警方将分阶段封锁游行队伍经过的路段。

“游行队伍将从敦李孝式路途经苏丹路、敦陈祯禄路、敦霹雳路、安邦口、安邦路、文西阿都拉路、金马路、拉惹劳勿路、斯里阿玛路、敦拉萨路（消拯局前的U转）、怡保路（5英里）路段、古晋路及峇都喼交通圈。”

他说，警方将在本月19日中午12时全面封锁敦李孝式路，以作为庆典的预备，其余的路段则是分阶段封锁。由于游行队伍将于下周二（22日）下午4时返回敦李孝式路的Sri Mariaman兴都庙，因此警方也会在当日分阶段封路。