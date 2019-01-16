抢攻中高龄市场‧大妈模特儿抢手 当前许多国际服装品牌看准中国老龄化社会的逼近，正抢攻银发族和高龄市场，近年聘用高龄模特儿作代言走秀。

56岁的“大妈”模特儿马英红去年12月26日在上海一家美发廊内弄头发，保持活力以追逐她“走天桥”的事业。中国已逼近严峻的高龄化社会，银发族市场成为商家开始进驻之地，对年长模特儿的需求也日增。（图：法新社）

（中国‧上海15日法新电）染了一头金黄色短发的中国模特儿马英红（译音）穿着耀眼花花绿绿的服装神气活现地走“天桥”，但她不是年轻的姑娘，已是56岁的“大妈”，出道2年的她，目前非常抢手。

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当前许多国际服装品牌看准中国老龄化社会的逼近，正抢攻银发族和高龄市场，近年聘用高龄模特儿作代言走秀。

马英红：时装界没年龄限制

目前为时尚品牌Dolce&Gabbana工作的马英红便是其中一人。她最近参加中国的Uooyaa女装品牌时装表演时说：“我从不打扮和不化妆就出门。”

她年轻时曾响往从事服装设计，并于1980年代赴日本留学，但因无法承担学费而没有毕业。她每3周就弄一次头发，并经常去健身房健身和每日做有氧运动，以保持身材。

她说：“保持健康让我能继续走‘猫步’。在时装界没有年龄限制，所以希望我的梦想可以持续下去。”

以往老一辈人绝大多数只被局限在生命保险和保健的广告，但今天中国高龄人士在愈来愈有需求的时装界成为抢手货。马英红说：“他们在时装表演中把排在年轻模特儿之后上场的‘压轴戏’保留给我。”

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据新华社报道，到了2050年，3个中国人中就有一人或4.87亿人口将超过60岁，这数字比美国的总人口还多。

银发人口将爆发消费浪潮

这些收入和生活水平高的银发人口，也意味着接下来数十年将爆发消费浪潮。据消费人研究市公司Mintel指出，从前预计会无私地留在家里照顾孙儿的长辈尤其是女性，如今已成为服装、潮流饰物、化妆和旅游界渴求的市场。

52岁的兼职模特儿刘威（译音）表示，大叔级模特儿从举止展示出来的教养和成熟是年轻英俊的小鲜肉所没有的。2个月前才当模特儿的他是两家上市公司的老板，把模特儿工作视为爱好，他通常以成功商人的姿态出现在广告上。

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ESEE模特儿管理池姓经纪说：“中国高龄模特儿的市场还不是很大，但正在成长。”