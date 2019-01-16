张念群：直接谈判掀争议‧课本采购明年公开招标 财政部早前发表声明，指批准今年中三双语课程计划的课本，采用直接谈判的方式发出合约引起争议，不过教育部副部长张念羣表示，明年的采购将以公开招标的方式进行。

（雪兰莪‧八打灵再也16日讯）财政部早前发表声明，指批准今年中三双语课程计划的课本，采用直接谈判的方式发出合约引起争议，不过教育部副部长张念羣表示，明年的采购将以公开招标的方式进行。

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她针对今年的课本采购采用直接谈判的方式作出解释，财政部于2018年6月29日指示对政府采购实施公开招标，而教育部却是例外，允许直接谈判，因为如果此次采购不是与国家语文出版局（DBP）直接谈判，教育部需要实施新的采购，这意味会导致教科书延迟提供给学校。

她接受本报询问时说，有关的供应本应在2019年学期开始之前完成。根据教育部的时间表，教科书本应在2018年9月完成印刷，并在2018年的9月和10月开始分发。

她指出，当时的教育部政策是“所有小学只需要使用国家语文出版局出版的教科书”。

支持财政部公开招标无论如何，她强调，教育部支持财政部公开招标进行采购。

明年的采购将采用公开竞标的方式。

财政部日前发表文告宣布，中三双语课程计划英语课本短缺问题获得关注，教育部已在去年9月18日获得特别批准，以直接谈判方式采购教科书，确保尽快满足学生的需求。

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此前有家长揭露，有关课本要迟至四月才能分发给各地学校，引起家长担心。

不过财政部批准以直接谈判的采购方式也引起争议，担心会打开先例，让往后的政府项目的采购也会采取这种方式，敌对党也批评此举违反了希盟的竞选宣言。